無照男遭查獲持毒咖啡包辯「藥包」 警拆謊：別鬧了
林姓男子無照駕車，遭警攔查裁處，又被發現汽車上放有多包毒品咖啡包、吸食器、大麻研磨器、大麻霧化器、電子磅秤等物，警方懷疑林男有販毒情事，帶返偵詢後依法將其送辦。
警方調查，台北市中山警分局長春路派出所員警3月19日深夜巡經林森北路、錦州街口，發現駕駛租賃汽車的20歲林男未領有駕駛執照，要求他下車受檢，又發現車輛駕駛座車門置物欄內有數十包紅包。
面對員警詢問，林男慌忙表示紅包是「藥包」，員警則一眼看出異狀，說「這是藥包？是咖啡包吧？不要鬧了，你年紀輕輕怎麼碰這東西？」，林男啞口無言。
經員警當場以試劑檢測，扣獲46包咖啡包內容物呈毒品安非他命、K他命陽性反應，後續又在林男車內查獲吸食過的玻璃球吸食器、大麻研磨器1組、大麻霧化器1支、電子磅秤1台，不排除林男除了持毒，另涉嫌販賣毒品情事，帶返偵詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，無照駕車部分依道路交通管理處罰條例第21條規定裁罰。
警方呼籲，毒品危害甚鉅，民眾切勿以身試法，警方將持續打擊不法，掃蕩毒品犯罪，民眾若發現可疑或不法情事，應立即通報警方，以利查緝。
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