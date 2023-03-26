台北東區買槍 男涉酒後搭計程車開槍洩憤 隔日落網

郭姓男子涉嫌在台北市東區用4萬元購買改遭手槍和子彈，2021年間喝酒後不滿林姓男子，搭計程車前往樹叢取槍，再到林男對車子開2槍後逃逸。檢警獲報後隔天逮捕郭男到案，並查扣槍枝，全案依非法持有槍彈罪嫌起訴。

郭姓男子2021年間在台北市忠孝東路，以4萬元買1把改造手槍和7、8顆子彈，並藏在新北三芝區不老莊園工地附近樹叢。起訴指出，2021年10月12日，郭男在淡水一家茶室喝酒消費，突想起和林男有嫌隙，凌晨3時許搭計程車到藏槍的樹叢取槍彈，再搭計程車到林男家，從車窗對著林男車輛、還有林男胞弟車輛，各開一槍洩憤離去。

林男發現愛車左前車殼、駕駛座底部破損，驚覺遭開槍報警。警方立刻偵辦隔天中午在新北石門區逮捕郭男到案，從口袋查扣2顆具殺傷力子彈。郭男自知難逃，坦承全部犯行，並帶警方前往取槍，警方在三芝區某電線桿旁下水道混凝土水管中查扣槍枝，槍內查扣1顆子彈。