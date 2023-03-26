男投宿飯店吸毒菸遭舉報 警見粉末戳破起獲K菸法辦
台中市35歲李姓男子來台南訪友，投宿中西區忠義路某飯店，其他房客聞到有陣陣惡臭菸味報案，員警會同飯店人員前往敲門多時，李睡眼惺忪打開房門，警方入內查看，在化妝檯前桌上發現不明粉末，警盤問突破，李才從他外套口袋取出摻雜有第三級毒品K他命捲菸5支，李毒品及尿液檢驗都呈現陽性反應，警詢後將李依涉嫌毒品罪嫌法辦。
李姓男子於本月24日到台南訪友旅遊，住宿忠義路某飯店，並飲酒狂歡至天亮返回飯店睡覺休息，疑在房間內抽吸K他命毒菸，陣陣惡臭為房客無法忍受報案。員警於25日12點多獲報前往查處時，飯店人員正因時屆中午退房時段，撥打該房間電話卻無人應聽，帶同員警前往查看。
李打開房門受檢身分當中，警員黃浩庭眼尖發現化妝台桌面有不明粉末，且房內毒品異味濃厚，他一再否認有不法行為，但在員警通知其他警員將攜帶毒品試劑初篩時，李乖乖自其外套口袋內另取出摻有第三級毒品K他命捲菸5支交付，被帶回調查後，依毒品危害防制條例罪嫌法辦。
台南市警二分局說，「清源專案2.0」主要是針對酒店、KTV、社區大樓、飯店旅宿業、等可能衍生的各類刑案與犯罪處所，透由加強聯繫及運用各項清查掃蕩勤務作為，嚴打各項不法活動；相關工作也在員警落實執行下多有所斬獲，這項重點工作將持續不間斷來賡續落實執行，以全面淨化社會環境。
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