董事長涉88槍擊遭羈押 慈濟宮「上白礁」後續外界關注

台南學甲慈濟宮董事長王文宗捲入學甲88槍擊案昨晚遭法院羈押，而慈濟宮著名的「上白礁」廟會遶境活動4月30日將登場，相關廟務緊鑼密鼓進行中。外界憂心恐受衝擊，廟方上午表示會如期辦理。

「上白礁」謁祖由學甲慈濟宮每年農曆3月11日於將軍溪畔學甲「頭前寮」舉行祭典，隔海遙祭大陸福建省白礁慈濟宮保生大帝祖廟，也繞經學甲、北門等13聚落，更有全台唯一以人工扛蜈蚣陣頭，被譽為南瀛5大香科之一，去年8月更獲文化部審議通過登錄國家重要民俗，成為台南市第6個國定民俗，目前距離「上白礁」僅月餘，慈濟宮董事長王文宗昨晚遭法院羈押，震驚各界。

今年「上白礁」安排4月30日登場，昨傳出王文宗涉及該槍擊案遭收押，部分參與遶境宮廟上午憂心今年「上白礁」廟會恐受影響，慈濟宮人員上午表示，相關籌備廟務進行中，「公歸公，私歸私」，未受此突發事件影響。

慈濟宮總幹事李德欽說，王文宗任內推動慈濟宮多項廟務改革，更尊重專業與南藝大合作，搶救約40年前「上白礁」遶境影片完成數位典藏，同時也爭取獲文化部審議通過登錄國家重要民俗，捲入該槍擊案地方的確震驚。