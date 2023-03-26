88槍擊案 蔡育輝：王文宗應非藏鏡人 說錯請吃500份雞排

台南學甲慈濟宮董事長王文宗被懷疑是學甲88槍擊案的「幕後指使者」遭羈押，台南市議會國民黨團蔡育輝今表示，王文宗可能是受人之託，因為講義氣而幫助人， 他個人認為王並非幕後指使者，若判斷錯誤，將請吃500份雞排。

蔡育輝說，與王文宗認識多年，王為人圓融、海派、講義氣，喜歡幫助人，長年來為北門、將軍、學甲的虱目魚養氣殖戶找大陸銷售出路；他認為，王文宗應是受人之託，基於義氣而幫助人，去大陸支助犯嫌生活費及找居住場所，他相信王文宗絕非幕後指使者。

蔡育輝表示，之前市警局開記者會，說88槍擊案和光電有關，但他所了解的王文宗，並未涉及光電產業，因此，應是受人之託，才去大陸幫助人。他說，過去對正副議長的賄選案，每次判斷都準，這次他也判斷王文宗非藏鏡人，但若司法單位事後證據顯示是幕後指使者，他因判斷錯誤，願請500份雞排。