想逃？Toyz賣大麻求解境管返港法官不准 再延長禁令8個月

電競好手、網遊實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，去年底一審判劉4年2月徒刑，劉上訴台中高分院，20日開庭時，劉以證件過期為由，向法官請求解除境管返港，不過法官認為，劉涉毒品罪嫌重大，有逃亡可能，依法延長限制出境、出海時間8個月，延長禁令到今年12月。

劉偉健涉賣大麻菸彈案目前台中高分院審理，劉在前年11月底獲得台中地院裁定，以150萬元交保、停止羈押，但限制劉出境、出海至今年4月1日，因為境管期限將至，台中高分院提前在20日審理是否有繼續限制出境、出海必要。

台中高分院審酌，劉男經一審判刑4年2月，客觀上劉男已知刑度不輕，客觀上增加畏罪逃亡的動機，有理由讓法官相信，劉可能逃匿以規避審判程序、刑罰執行的可能性「很高」，而且劉也不具有高齡、疾病等不利逃亡的身體因素，無法讓合議庭形成相信劉不會逃亡的心證，認定劉有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海8個月，延長禁令到今年12月初。

劉偉健涉賣大麻菸彈案在去年底一審審結，劉被判刑4年2月，全案上訴二審，劉20日在律師陪同下出庭，以相關工作證件在台已逾期，另外雙親也在香港為由，向法官聲請解除境管，希望能夠返港補辦證件，否則在台生活將受影響，也向法官強調，「逃亡對他是最不利的」。

不過檢方表達反對，認為認為劉非本國人，已被判決有罪，為能擔保後續審理、執行順利，有限制出境、出海的必要。