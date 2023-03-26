不滿市場攤車卸貨擋道 男子竟亮槍威嚇

王姓男子凌晨開車經過南市永康兵仔市場，因攤車擋道，竟搖下車窗囂張亮槍威嚇，警方獲報鎖定其下落將他逮捕，起出改造玩具槍、底火火藥等，警懷疑王嫌投入改造槍械，警詢後今依依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌送辦。

據知，50歲王嫌22日清晨4點許，王開車經過永康區兵仔市場，因不滿攤商貨車於市場內下貨擋住道路，竟搖下車窗並手持槍枝對攤商恐嚇，攤商見狀當場嚇壞，趕緊倒車讓道，並通報轄區復興派出所。據悉，王嫌住歸仁區曾涉及槍砲等案。

警方趕至，該車輛已駛離現場，雖有多名攤商目擊，但疑緊張過度，向警方提供車牌號碼有誤，警調閱監視器及過濾相關資料，鎖定王男及車牌，向台南地院聲請搜索票。

警方24日循線見王嫌進入永康一處小吃部消費，召集大批警力趕赴現場，王男正與友人飲酒作樂，見狀一臉錯愕，雖矢口否認，仍被警方當場於身上起獲彈殼3發。

警方昨另前往王嫌歸仁住處搜索，陸續起獲玩具槍10支、7釐米底火火藥88發、HILTI喜得釘黑火藥7發、彈頭1顆、槍管1支等。