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商旅、日租套房成詐團溫床 警結盟旅宿業者防「奧客」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

詐團承租商旅、日租套房囚禁被害人時有所聞，甚至還有人用來大量分裝毒品，為共同杜絕「奧客」台中警方和全市267家旅宿業者座談，請業者發現住客疑有犯罪行為即通報，警方1、2月間也因友善通報接連破獲詐團擄4人、近3000包毒咖啡包分裝場，全數移送檢方偵辦。

台中第5分局今年過年期間接獲商旅通報，表示內部疑有歹徒私刑拘禁房客，警方調閱手機定位到場破門攻堅，依詐欺、妨害自由逮捕2人、救出4人，被害人表示因網路求職遭詐騙，被迫交出身分證件、存摺及提款卡並拘禁在該處。

另外，台中刑大偵一隊、二分局同樣接獲商旅通報，表示北區某大樓7樓內疑似有人施用毒品，警方到場查獲張姓男子（36歲）、王姓女子（28歲）正在包裝、製造毒品咖啡包，查扣毒品咖啡包2212包（5062公克)、半成品706包（1482克）另有相關工具。

警方說，3月21日至23日由15個分局和台中市267家旅宿業者舉辦治安聯防座談會，請業者提高警覺，第一時間發現住客有犯罪行為立刻通報，除杜絕「奧客」也確保其他民眾權益。

警方表示，旅宿業者只要發現住客有攜帶槍械等違禁物品、疑似施用或持有毒品、有自殺跡象或死亡、在旅館內聚賭或深夜喧嘩、妨害公眾安寧、行為有公共危險之虞，或其他犯罪嫌疑者都有向警方通報義務，若未通報可處罰鍰，或最重廢止營業執照。

警方也統計，查獲詐團利用假求職，卻將被害人私行拘禁於旅宿內，去年至今已查獲34件人口販運案件，逮捕犯嫌128人，並救出被害人71人。

警方提醒旅宿業者發現住客疑有犯罪行為應立即通報。圖／警方提供
警方提醒旅宿業者發現住客疑有犯罪行為應立即通報。圖／警方提供
警方經旅宿業者通報，在某商旅7樓查獲住客分裝近3000包毒品咖啡包。圖／警方提供
警方經旅宿業者通報，在某商旅7樓查獲住客分裝近3000包毒品咖啡包。圖／警方提供

毒品 咖啡 奧客

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