台南88槍擊案再追共犯 幕後指使者王文宗收押
台南學甲88槍擊案涉嫌策畫及開槍的「紅龜」洪政軍、孔祥志，自大陸遣送回台，檢警專案小組向上追查，昨天拘提幕後指使者王文宗，查出王兩度前往大陸，提供酒店客房窩藏畏罪潛逃洪政軍，並資助洪的生活開銷及提供手機作為聯絡用，檢方向台南地院聲押禁見獲准。
台南地檢署指出，學甲區88槍擊案從案發迄今，專案小組成員不眠不休、已將7名共犯向法院聲請羈押禁見獲准，洪政軍發監執行9年有期徒刑。專案小組必全力以赴持續追查相關共犯，將歹徒繩之以法。
檢方指出，企圖出境的幕後指使者王文宗，曾經2度前往大陸地區，提供酒店客房窩藏畏罪潛逃的通緝犯洪，並資助洪的生活開銷及提供手機及門號作為聯絡使用。
檢方認為王文宗涉犯刑法藏匿人犯、恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，有相當理由可認其有逃亡之虞，且有滅證、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
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