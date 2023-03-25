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台中警攜旅宿業者 強化通報網打擊犯罪

中央社／ 台中25日電

台中市警察局日前偵破詐騙集團將被害人拘禁於旅宿內，為避免不法集團利用旅宿飯店做為犯罪場所，警方今天表示，已攜手旅宿業者提高警覺主動通報查緝，打造友善通報網。

台中市警察局發布新聞稿指出，市警局第五分局於春節期間接獲通報，立即調閱手機定位，循定位地點周邊擴大調閱監視器影像，鎖定北屯區太原路一處所，發現與被害人特徵相符的男子進入後即未外出。

警方於是集結優勢警力，破門攻堅進入現場，以詐欺、妨害自由罪嫌現行犯逮捕2名控制嫌犯、營救4名被害人，並查扣手銬、電擊器等證物。

台中市警察局刑大偵一隊2月間經友善通報網提供情資，與轄區第二分局成立專案小組，在北區某商旅客房內破獲毒品分裝場，並查獲2人送辦。

為避免毒品、詐欺等犯罪利用旅宿業作為犯罪及藏匿場所，建立友善通報網絡，警方表示，於21日至23日分別由所屬15個分局邀集轄內共267家旅宿業者，包括觀光旅館業、旅館業及民宿業舉辦治安聯防座談會，加強旅宿從業人員法令知識及提高對疑似犯罪不法的警覺性，第一時間主動通報警方查緝，確保投宿民眾權益，也負起業者社會責任。

台中市警察局長李文章表示，透過強化與旅館業者聯繫，建立犯罪通報網絡，讓私行拘禁、毒品及暴力等犯罪集團不敢來台中，治安維護除了警察與市府各機關共同努力，也要靠民間各界支持，共同營造台中成為最安全宜居城市。

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