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出門倒垃圾警蜂擁而上 他將鑰匙拋下樓 屋藏驚人秘密

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市刑大警方今年初查獲林姓男子販毒，溯源追查供毒的顏姓男子，發現顏落腳大樓套房，日前趁他外出倒垃圾圍捕，顏卻將鑰匙拋下18樓，後警方找來女房東開門，赫見屋內藏有26包毒咖啡、少量安毒、K他命、大麻及分裝袋。

刑大偵一隊警方一分隊警方，今年1月初，查獲44歲林姓男子販毒，起出約20包的安非他命毒品，警方向上溯源追查供毒來源，查出28歲顏姓男子是上游供毒者。

警方追查跟監，發現顏租屋在前鎮區一心路一棟大樓18樓套房，本月14日上午持搜索票在套房外守候，近午時分，見顏拎著垃圾關上房門，一擁而上，顏卻快手快腳將手中鑰匙拋出窗戶，雖警方呼叫樓下圍堵的警力找鑰匙，但卻找不到。

警方隨後通知王姓女房東前來開門，押顏男進屋搜索，起出毒品咖啡包26包、共重約20公克、4顆一粒眠、近10公克安非他命、2公克大麻及果汁粉，另有分裝毒品的封膜機、封膜器、磅秤、夾鏈袋、分裝勺、大麻研磨器及現金1萬2000元等物。

顏坦承販賣毒品，聲稱自己當小蜜蜂送給中下游販毒者，但卻拒絕供述毒品來源，警詢後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，被檢方聲押獲准。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄市刑大警方溯源追查供毒的顏姓男子，在顏男租屋處起出毒品咖啡包26包、共重約20公克、一粒眠、安非他命、大麻等毒品，以及分裝工具等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方溯源追查供毒的顏姓男子，在顏男租屋處起出毒品咖啡包26包、共重約20公克、一粒眠、安非他命、大麻等毒品，以及分裝工具等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方溯源追查供毒的顏姓男子，發現顏落腳在前鎮區一心路大樓套房，趁他外出倒垃圾，一擁而上將他圍捕送辦。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方溯源追查供毒的顏姓男子，發現顏落腳在前鎮區一心路大樓套房，趁他外出倒垃圾，一擁而上將他圍捕送辦。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方溯源追查供毒的顏姓男子，在顏男租屋處起出毒品咖啡包26包、共重約20公克、一粒眠、安非他命、大麻等毒品，以及分裝工具等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方溯源追查供毒的顏姓男子，在顏男租屋處起出毒品咖啡包26包、共重約20公克、一粒眠、安非他命、大麻等毒品，以及分裝工具等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方溯源追查供毒的顏姓男子，發現顏落腳在前鎮區一心路大樓套房，趁他外出倒垃圾，一擁而上將他圍捕。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方溯源追查供毒的顏姓男子，發現顏落腳在前鎮區一心路大樓套房，趁他外出倒垃圾，一擁而上將他圍捕。記者石秀華／翻攝

毒品 鑰匙 套房

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