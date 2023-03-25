快訊

對中「06634385」領千萬！1-2月統一發票獎號出爐

少子化害專任師失業 這間科大為何能年聘30人緊追台大

刑事「鑑識楷模」吸毒免職 主張「只影響自己健康」抗罰敗訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

刑事警察局指紋科前警務正黎添來被查獲持有、施用安非他命，警政署、刑事局認警譽受損，處分他免職、記2大過，黎不服提告，主張未影響工作，台北高等行政法院審理認為，警政署、刑事局的行政懲處有據，判決黎敗訴。可上訴。

黎添來是警察大學60期鑑識系畢業，曾獲選「鑑識楷模」獎項，他涉毒品事件時，還在警察大學授課。

黎添來提告主張，施用安非他命固然是違法行為，但被查獲當天是休假日，施用毒品與職務行為無關；黎說，吸毒影響的只是自己健康，沒有影響到工作等。

黎還稱，他從事鑑識工作已超過25年，工作中不斷自我提升取得碩、博士，在刑事鑑識期間發表多篇文章，提升刑事局的聲譽，一時誤觸法網、案發後認罪，請求法院撤銷處分。

法院審理卻認為，警政署、刑事局以黎添來施用安非他命屬言行失檢，並嚴重損及公務人員的聲譽理由，記他2大過並免職，行政處分未有疑義，黎的主張無理由，判決黎敗訴。

台北市警松山分局2021年3月網路巡邏，見網友暗示「有好東西」與對方交談，相約在萬華區見面，約見時，1名男子現身，拿出以夾鏈袋包裝的3公克安非他命，警方出示證件逮人，發現交貨的是黎添來，查出他持有、施用安毒。

黎涉毒品案偵查後，獲檢察官緩起訴確定，刑事局隨即召開考績會，建議將黎免職並停職，警政署再開考績會追認黎的言行失檢，依公務人員考績法記他2大過，2021年3月19日核布黎應免職。

刑事警察局指紋科前警務正黎添來被查獲持有、施用安非他命，警政署、刑事局認警譽受損，處分他免職、記2大過，黎不服提告，主張未影響工作，台北高等行政法院審理認為，警政署、刑事局的行政懲處有據，判決黎敗訴。可上訴。。圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
刑事警察局指紋科前警務正黎添來被查獲持有、施用安非他命，警政署、刑事局認警譽受損，處分他免職、記2大過，黎不服提告，主張未影響工作，台北高等行政法院審理認為，警政署、刑事局的行政懲處有據，判決黎敗訴。可上訴。。圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

毒品 警察

延伸閱讀

刑事局警官持毒遭免職記過 討退休金敗訴

刑事局：48小時內報案辦退匯 有利追回跨境詐款

台中大里運動公園梯間散置針筒有人吸毒？ 警查無毒品反應

吸毒致滿臉爛瘡！27歲女覺醒戒毒 3年後變超仙氣人妻

相關新聞

北市當街500萬元搶案 士院裁定4嫌全羈押禁見

台北市內湖區前天發生當街搶劫500萬元現鈔案，警方拘捕4名犯嫌，檢方訊後聲押4人，士林地院認有刑事訴訟法第101條第1項...

印千元假鈔賣給詐團遭搜索 他瞎扯「要燒給死人用的」

高雄施姓男子上網學習製作偽鈔，還大費周章在美濃區一處貨櫃屋內打造專屬的印鈔室，事後被檢警盯上搜索，查扣多張偽鈔成品、半成...

出門倒垃圾警蜂擁而上 他將鑰匙拋下樓 屋藏驚人秘密

高雄市刑大警方今年初查獲林姓男子販毒，溯源追查供毒的顏姓男子，發現顏落腳大樓套房，日前趁他外出倒垃圾圍捕，顏卻將鑰匙拋下...

刑事「鑑識楷模」吸毒免職　主張「只影響自己健康」抗罰敗訴

刑事警察局指紋科前警務正黎添來被查獲持有、施用安非他命，警政署、刑事局認警譽受損，處分他免職、記2大過，黎不服提告，主張...

影／新北男疑毒駕恍神撞分隔島 車上及鞋裡搜出各式毒品

新北市土城區昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，隨後在車內發現梅片、毒咖啡包、K他命等各...

高雄男販毒賺快錢 北市刑大毒品溯源南下查獲「喵喵」分裝廠

高雄市46歲歐姓男子原本從事資源回收業，因為欠債沒錢，鋌而走險販毒牟利，台北市刑大去年逮捕歐男下游毒販，溯源查案發現歐男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦