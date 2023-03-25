刑事「鑑識楷模」吸毒免職　主張「只影響自己健康」抗罰敗訴

刑事警察局指紋科前警務正黎添來被查獲持有、施用安非他命，警政署、刑事局認警譽受損，處分他免職、記2大過，黎不服提告，主張未影響工作，台北高等行政法院審理認為，警政署、刑事局的行政懲處有據，判決黎敗訴。可上訴。

黎添來是警察大學60期鑑識系畢業，曾獲選「鑑識楷模」獎項，他涉毒品事件時，還在警察大學授課。

黎添來提告主張，施用安非他命固然是違法行為，但被查獲當天是休假日，施用毒品與職務行為無關；黎說，吸毒影響的只是自己健康，沒有影響到工作等。

黎還稱，他從事鑑識工作已超過25年，工作中不斷自我提升取得碩、博士，在刑事鑑識期間發表多篇文章，提升刑事局的聲譽，一時誤觸法網、案發後認罪，請求法院撤銷處分。

法院審理卻認為，警政署、刑事局以黎添來施用安非他命屬言行失檢，並嚴重損及公務人員的聲譽理由，記他2大過並免職，行政處分未有疑義，黎的主張無理由，判決黎敗訴。

台北市警松山分局2021年3月網路巡邏，見網友暗示「有好東西」與對方交談，相約在萬華區見面，約見時，1名男子現身，拿出以夾鏈袋包裝的3公克安非他命，警方出示證件逮人，發現交貨的是黎添來，查出他持有、施用安毒。