影／新北男疑毒駕恍神撞分隔島 車上及鞋裡搜出各式毒品

新北市土城區昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，隨後在車內發現梅片、毒咖啡包、K他命等各式毒品，連鞋內也暗藏一包毒品咖啡包，警詢後今依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方昨晚10時許獲報，土城區中華路一段發生一起汽車自撞中央分隔島車禍，因左前輪爆胎停在道路內側快車道上，轄區員警迅速趕抵現場，發現仍坐在駕駛座上的盧姓男子（25歲）神情恍惚，確認人未受傷要求盧男先下車。

盧男打開車門人才下車，警方眼尖看到車內座椅上有一大包梅片，重106.2公克，立即將人上銬帶返派出所，警方先在其右腳鞋內發現毒咖啡包一包，再仔細搜索該車，果真又在車內搜獲毒品咖啡包6包、K他命1包、新興毒品6包。