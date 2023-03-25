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影／新北男疑毒駕恍神撞分隔島 車上及鞋裡搜出各式毒品

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，隨後在車內發現梅片、毒咖啡包、K他命等各式毒品，連鞋內也暗藏一包毒品咖啡包，警詢後今依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方昨晚10時許獲報，土城區中華路一段發生一起汽車自撞中央分隔島車禍，因左前輪爆胎停在道路內側快車道上，轄區員警迅速趕抵現場，發現仍坐在駕駛座上的盧姓男子（25歲）神情恍惚，確認人未受傷要求盧男先下車。

盧男打開車門人才下車，警方眼尖看到車內座椅上有一大包梅片，重106.2公克，立即將人上銬帶返派出所，警方先在其右腳鞋內發現毒咖啡包一包，再仔細搜索該車，果真又在車內搜獲毒品咖啡包6包、K他命1包、新興毒品6包。

據了解，設籍土城區的盧男並無工作，昨晚開母親的汽車外出，疑似毒駕恍神失自撞中央分隔島，警詢後今依毒品罪嫌送辦，警方後續將溯源追查上游毒品來源。

新北市土城區中華路昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，隨後在車內發現各式毒品，連鞋內也暗藏一包毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，隨後在車內發現各式毒品，連鞋內也暗藏一包毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，隨後在車內發現梅片、毒咖啡包、K他命等各式毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，隨後在車內發現梅片、毒咖啡包、K他命等各式毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，隨後在車內發現各式毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，隨後在車內發現各式毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路昨深夜汽車自撞中央分隔島，員警到場發現盧姓駕駛神情恍惚，隨後在車內發現梅片、毒咖啡包、K他命等各式毒品，連鞋內也暗藏一包毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路昨深夜汽車自撞中央分隔島，員警到場發現盧姓駕駛神情恍惚，隨後在車內發現梅片、毒咖啡包、K他命等各式毒品，連鞋內也暗藏一包毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，連鞋內也暗藏一包毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區中華路昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，連鞋內也暗藏一包毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝

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