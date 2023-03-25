快訊

對中「06634385」領千萬！1-2月統一發票獎號出爐

少子化害專任師失業 這間科大為何能年聘30人緊追台大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男販毒賺快錢 北市刑大毒品溯源南下查獲「喵喵」分裝廠

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

高雄市46歲歐姓男子原本從事資源回收業，因為欠債沒錢，鋌而走險販毒牟利，台北市刑大去年逮捕歐男下游毒販，溯源查案發現歐男販毒，日前南下逮人，依法送辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。

北市刑大去年10月在台中查獲許姓、蕭姓販毒集團，涉嫌販賣毒品「喵喵」飲料果汁包牟利，警方查扣毒品飲料果汁包900包(總毛重1917公克)。

警方溯源追查毒品來源，發現上游毒品分裝工廠位於高雄，北市刑大與高雄警方組成專案小組偵辦。

北市刑大發現，毒品分裝工廠主嫌歐姓男子，原本從事資源回收業，卻疑似積欠債務身上沒錢，決定販毒賺快錢；他購買三級毒品「喵喵」，分裝後再販售給下游毒販，平時行事謹慎，擁槍自重提防黑吃黑，警方數月蒐證，14日晚間9時許，趁歐嫌駕車回家時逮人。

警方查獲手槍1把、子彈23顆、毒品飲料包成品470包(總毛重約1020公克)、毒品原料2包(總毛重約625公克)、果汁粉、外包裝袋、分裝器具、封口機及行動電話等證物，警方訊後將歐嫌依毒品及槍砲罪嫌移送法辦，檢方訊後向法院聲押獲准。

北市刑大發現毒品分裝廠歐姓主嫌擁槍自重，數月蒐證，日前埋伏查緝到案，現場查獲手槍、子彈、毒品飲料包成品470包。記者廖炳棋/翻攝
北市刑大發現毒品分裝廠歐姓主嫌擁槍自重，數月蒐證，日前埋伏查緝到案，現場查獲手槍、子彈、毒品飲料包成品470包。記者廖炳棋/翻攝
北市刑大發現毒品分裝廠歐姓主嫌擁槍自重，數月蒐證，日前埋伏查緝到案，現場查獲手槍、子彈、毒品飲料包成品470包。記者廖炳棋/翻攝
北市刑大發現毒品分裝廠歐姓主嫌擁槍自重，數月蒐證，日前埋伏查緝到案，現場查獲手槍、子彈、毒品飲料包成品470包。記者廖炳棋/翻攝
北市刑大發現毒品分裝廠歐姓主嫌擁槍自重，數月蒐證，日前埋伏查緝到案，現場查獲手槍、子彈、毒品飲料包成品470包。記者廖炳棋/翻攝
北市刑大發現毒品分裝廠歐姓主嫌擁槍自重，數月蒐證，日前埋伏查緝到案，現場查獲手槍、子彈、毒品飲料包成品470包。記者廖炳棋/翻攝

毒品 販毒 北市

延伸閱讀

影／台南藥腳上門買毒 意外變木馬屠城 幫警攻堅逮藥頭

影／台南攜毒男遇警盤查赤足落跑 狂奔1公里仍遭壓制

改造槍放床頭櫃上膛裝12發子彈 基隆通緝犯被逮稱純欣賞

影／開贓車肇事棄車落跑人抓到了 警意外破毒窟逮7人

相關新聞

北市當街500萬元搶案 士院裁定4嫌全羈押禁見

台北市內湖區前天發生當街搶劫500萬元現鈔案，警方拘捕4名犯嫌，檢方訊後聲押4人，士林地院認有刑事訴訟法第101條第1項...

印千元假鈔賣給詐團遭搜索 他瞎扯「要燒給死人用的」

高雄施姓男子上網學習製作偽鈔，還大費周章在美濃區一處貨櫃屋內打造專屬的印鈔室，事後被檢警盯上搜索，查扣多張偽鈔成品、半成...

出門倒垃圾警蜂擁而上 他將鑰匙拋下樓 屋藏驚人秘密

高雄市刑大警方今年初查獲林姓男子販毒，溯源追查供毒的顏姓男子，發現顏落腳大樓套房，日前趁他外出倒垃圾圍捕，顏卻將鑰匙拋下...

刑事「鑑識楷模」吸毒免職 主張「只影響自己健康」抗罰敗訴

刑事警察局指紋科前警務正黎添來被查獲持有、施用安非他命，警政署、刑事局認警譽受損，處分他免職、記2大過，黎不服提告，主張...

影／新北男疑毒駕恍神撞分隔島 車上及鞋裡搜出各式毒品

新北市土城區昨深夜發生汽車自撞中央分隔島車禍，員警到場發現駕駛盧姓男子神情恍惚，隨後在車內發現梅片、毒咖啡包、K他命等各...

高雄男販毒賺快錢 北市刑大毒品溯源南下查獲「喵喵」分裝廠

高雄市46歲歐姓男子原本從事資源回收業，因為欠債沒錢，鋌而走險販毒牟利，台北市刑大去年逮捕歐男下游毒販，溯源查案發現歐男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦