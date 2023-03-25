高雄男販毒賺快錢 北市刑大毒品溯源南下查獲「喵喵」分裝廠

高雄市46歲歐姓男子原本從事資源回收業，因為欠債沒錢，鋌而走險販毒牟利，台北市刑大去年逮捕歐男下游毒販，溯源查案發現歐男販毒，日前南下逮人，依法送辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。

北市刑大去年10月在台中查獲許姓、蕭姓販毒集團，涉嫌販賣毒品「喵喵」飲料果汁包牟利，警方查扣毒品飲料果汁包900包(總毛重1917公克)。

警方溯源追查毒品來源，發現上游毒品分裝工廠位於高雄，北市刑大與高雄警方組成專案小組偵辦。

北市刑大發現，毒品分裝工廠主嫌歐姓男子，原本從事資源回收業，卻疑似積欠債務身上沒錢，決定販毒賺快錢；他購買三級毒品「喵喵」，分裝後再販售給下游毒販，平時行事謹慎，擁槍自重提防黑吃黑，警方數月蒐證，14日晚間9時許，趁歐嫌駕車回家時逮人。