影／台南藥腳上門買毒 意外變木馬屠城 幫警攻堅逮藥頭

台南市警六分局經兩周跟監埋伏，發現毒販承租安定區一透天厝作為販毒據點，前天6時員警抵現場，發現大門深鎖，苦思如何突破攻堅，正巧有藥腳上門買毒，意外幫警開啟大門，員警趁隙尾隨拂曉出擊，當場查獲大批毒品及模擬槍等，並將王姓藥頭及陳、杜及嚴姓等3名藥腳送辦。

市警六分局獲報，台南安定區一處透天豪宅，成為藥頭販毒的據點，經長期蒐證及分析比對，發現20多歲的王姓男子涉有重嫌，並有年齡相仿的陳姓等多名藥腳出入。前天6時許六分局見時機成熟，會同善化分局、保大霹靂特殊警力準備拂曉攻堅。

然而，王男承租的透天是屋齡不到5年的嶄新豪宅，大門深鎖且戒備森嚴，成了毒販躲藏的最佳屏障。正當埋伏員警在現場不斷苦思如何攻堅？剛好陳男意外登門買毒，他打電話請屋內的王男開門。