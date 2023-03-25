影／紅帽男持砂輪機專搞娃娃機台錢箱 躲超商吃宵夜遭警逮
蔡姓男子在新北市汐止區涉嫌持砂輪機破壞機台錢箱，連偷7間娃娃機店，日前在超商吃宵夜，遭汐止警方鎖定持拘票逮人，警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方訊後獲交保但限制住居。
汐止警分局汐止派出所於今年3月初，陸續接獲轄內樟樹一路、忠孝東路及新台五路上共7間娃娃機台主報案，表示機台錢箱遭人破壞竊取現金，共計損失2萬5650元。
警方成立專案小組追查發現，7起竊盜案的犯案手法相似，且竊賊騎機車前往娃娃機店犯案時均戴著紅色安全帽，研判為同一竊賊所為，鎖定機車車號，查出從事鐵工的蔡姓男子（35歲）涉有重嫌，警方以車追人，本月13日凌晨發現蔡男在汐止區新台五路1段的便利商店內與女友一起吃宵夜，持士林地檢署核發拘票當場逮人。
警方隨後在蔡男機車置物箱內搜出砂輪機 一台、鐵撬棍一把、紅色安全帽一頂及一只金屬製手指虎等犯案工具。據了解，設籍台北市南港區的蔡男因鐵工收入不穩，才會利用手邊工具犯案，得手贓款都用來吃喝已花用殆盡。警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方訊後獲交保但限制住居。
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