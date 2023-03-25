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影／台南攜毒男遇警盤查赤足落跑 狂奔1公里仍遭壓制
37歲謝姓男子今天凌晨駕車經台南中西區康樂街某護膚養生館前停留怠速，台南市警二分局員警巡邏發現可疑，盤查後在駕駛座下方發現夾鏈袋內疑有毒咖啡包時，謝突然拔腿就跑，連拖鞋都丟下，員警隨即展開追緝，雙方追逐約1公里，終將他壓制在地，起出毒咖啡包及K他命等毒品。
二分局海安派出所所長陳柏文及警員洪正偉發現該車停留怠速，經查詢車籍，發現車主有毒品資料後上前盤查，謝受檢初時極度配合員警的身分查證及車內檢視，直至員警在駕駛座下發現放有黑色疑似毒咖啡，突然轉身落跑。
雖然陳、洪兩位30多歲員警前一天下午剛參加3000公尺訓練測驗完畢，一見謝逃跑動作，2人極有默契的前後掩護，展開追緝1公里，謝終於不敵訓練有素的員警，氣喘吁吁被員警壓制在地逮捕，並在周邊撿回其沿途丟棄的數十包毒咖啡。
員警將他帶回其轎車詳細檢查，總計起獲毒品咖啡包58包、計重171公克，K他命17包、計重27公克，以及搖頭藥丸3顆等毒品，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案調查後依涉嫌毒品危害防制條例移送法辦。
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