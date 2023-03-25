改造槍放床頭櫃上膛裝12發子彈 基隆通緝犯被逮稱純欣賞

周姓毒品通緝犯昨天進基隆租屋處時，遭埋伏的員警逮捕，假意上廁所趁機把身上毒品丟到垃圾桶，被眼尖員警發現。員警一進房發現一把裝有12發子彈上膛改造手槍，大刺刺的放在床櫃上。周男供稱純欣賞，警方訊後依槍砲、毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警第三分局碇內派出所昨天接獲線報，碇內街一處民宅有毒品男子躲藏，出入不固定，員警埋伏多時，昨天上午11點多等到周男（43歲）出現時圍捕，壓制上銬。

警方逮捕後執行附帶搜索，周男假意要上廁所，偷偷摸摸將身上2包毒品丟到垃圾桶衛生紙內，被員警發現。員警帶周男一進房門時，就發現床頭櫃上大刺刺地放著一把槍，已經上膛，裡面有12發子彈。

警方搜索共查獲改造手槍3把、子彈39顆、子彈半成品38顆、安非他命2包及吸食器1組等違禁物，經鑑驗改造手槍具殺傷力，昨依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

周男供稱，槍枝是網路上買來的，主要是為了自己欣賞，警方懷疑他把槍放在床頭隨手可即處且上膛，懷疑是否擔心遭人尋仇，清查是否涉及其他刑案域販毒，並向上溯源，追查毒品及槍枝來源。