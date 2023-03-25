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北市當街500萬元搶案 士院裁定4嫌全羈押禁見

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市內湖區前天發生當街搶劫500萬元現鈔案，警方拘捕4名犯嫌，檢方訊後聲押4人，士林地院認有刑事訴訟法第101條第1項第3款羈押原因，准押4人並裁定禁止接見通信。

士林地院表示，內湖第一銀行陳姓、莊姓、邱姓、黃姓犯嫌，經法官訊問後，足認4人涉犯結夥3人以上加重強盜罪，嫌疑重大，其等所犯為最輕本刑5年以上重罪，犯後藏匿，計畫將作案用車輛丟棄，躲避查緝，以有自動刪除訊息的通訊軟體聯繫，有共犯未到案，更有相當理由認有逃亡、勾串、湮滅證據之虞，權衡陳男等4名犯嫌於下午，在人車往來眾多之地，結夥強盜他人財物，嚴重危害社會治安，有羈押必要，均裁定羈押並禁止接見通信。

檢警調查，42歲謝女、23歲曾男、25歲文男前天中午駕車到南港三重路國泰世華銀行提領500萬元現金，再到內湖行愛路第一銀行提領195萬元現金，上車準備離開時，突遭歹徒強開車門、噴辣椒水，行搶500萬元得手。

26歲陳男、25歲莊男、21歲黃男、21歲邱男得手後駕車沿環東大道逃往新北市，遭新北瑞芳警分局員警截獲，起初供稱與謝女等人是舊識，送交內湖分局深入偵詢，又改口不認識對方。

謝女等3人也說詞詭異，先稱提款百萬元是為了開店，巨款是友人投資，被問要開什麼店、開在哪？卻答不出，情緒轉激動緊張，立馬要求律師到場，強調自己是受害者；加上搶匪下手時機精準，知悉謝女等人車上帶有百萬巨款，種種疑點，檢警不排除涉案雙方此前另有關聯。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

內湖 第一銀行

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