印千元假鈔賣給詐團遭搜索 他瞎扯「要燒給死人用的」

高雄施姓男子上網學習製作偽鈔，還大費周章在美濃區一處貨櫃屋內打造專屬的印鈔室，事後被檢警盯上搜索，查扣多張偽鈔成品、半成品及相關印鈔工具，施男雖坦承印製，但辯稱是要用來當「庫錢」；但被證人打臉，指稱要賣給詐騙集團使用，檢方依妨害國幣懲治條例起訴他。

起訴書指，施男透過上網學習偽造新台幣千元紙鈔的技術，去年4月起，在美濃區貨櫃屋內，自備多功能印表機掃描仟元紙鈔，隨後將圖檔純到電腦列印，為求逼真，除用彩色數位輸出方式，還以塗填金色亮光物質，黏貼金屬亮光箔膜等作法，讓偽鈔外觀看起來更貼近真鈔。

檢警接獲情資，施男以此製造偽鈔的手法，伺機出售給詐欺集團成員使用，於同年9月7日上午10時47分許，持搜索票搜索該貨櫃屋，並當場查扣8張假鈔成品、18張半成品、4包A4影印紙、1台筆記型電腦、多功能印表機、隨身碟，另有毒品安非他命施用器具及毒品殘渣袋。

警詢、偵訊時，施男都坦承印製偽鈔，但他辯稱，自己從事殯葬業，要印來替代「庫錢」的禮儀使用。但有證人證稱，曾探訪曾男時，成看見他用電腦設計偽鈔，還聲稱有能力製作新台幣，還很自豪得說破解真鈔上的摩碼紋。