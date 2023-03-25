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影／開贓車肇事棄車落跑人抓到了 警意外破毒窟逮7人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市丁男、陳女夫妻檔，月初犯下偷車、持毒被逮送辦。前天兩人又開贓車，肇事棄車逃逸，昨天兩人再涉竊案，警方獲報一個小時內，循線在五股區一貨櫃屋內逮到2人、搜扣毒品，在場持毒3人、2名通緝犯、一併帶回偵辦，警詢後依毒品、過失傷害、竊盜、公共危險等罪嫌移送5人，另2通緝犯則解送歸案。

經調查，丁男（41歲）與陳女（35歲）是夫妻關係，兩人前科累累，目前僅靠丁男打零工維生。7日晚上7時許，丁男涉嫌將偷來A車車牌，換掛到B贓車上，因車違停在新北市蘆洲區民族路一間連鎖超商外，被警方發現攔查帶回偵辦，警詢後依毒品、詐欺通緝、竊盜等罪嫌將丁、陳解送歸案。

怎料，23日上午，兩人又在五股區竊得一輛汽車，飆經泰山區泰林路三段，疑因車速過快不慎失控，整輛車跨越雙黃線，迎面撞上對向來車，兩人自行脫困，直接棄車逃逸。昨天上午，兩人再度犯案，先在五股區偷得一輛汽車代步，當天中午潛入五股區一處民宅行竊。

警方獲報，調閱失竊戶周邊監視器畫面，又是丁男犯案。一個小時後，警方循線於五股區成泰路一段98巷內兩間貨櫃屋，逮捕丁男與陳女這對鴛鴦盜，搜扣8.41公克毒品海洛因、0.42公克安非他命、吸食器等證物。

並查獲蘇（26歲、詐欺通緝）、劉（26歲、竊盜通緝）兩名通緝犯，另逮捕持毒徐男（26歲）、蘇男（27歲）、謝男（50歲），連同丁、陳夫妻，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、過失傷害、竊盜、公共危險等罪嫌送辦丁等5人；另劉、蘇2名通緝犯，則依法解送歸案。

蘆洲警方在五股區逮捕丁男、陳女夫妻檔，還搜出毒品等證物，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在五股區逮捕丁男、陳女夫妻檔，還搜出毒品等證物，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市丁、陳夫妻，前天開贓車在泰山區泰林路三段肇事，棄車逃逸。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》
新北市丁、陳夫妻，前天開贓車在泰山區泰林路三段肇事，棄車逃逸。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》
新北市丁男、陳女夫妻檔，前天開贓車肇事棄車逃逸，昨天中午又潛入民宅行竊，警循線五股逮人。記者曾伯愷／翻攝
新北市丁男、陳女夫妻檔，前天開贓車肇事棄車逃逸，昨天中午又潛入民宅行竊，警循線五股逮人。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在五股區逮捕丁男、陳女夫妻檔，還搜出毒品等證物，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方在五股區逮捕丁男、陳女夫妻檔，還搜出毒品等證物，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市丁、陳夫妻，前天開贓車在泰山區泰林路三段肇事，棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
新北市丁、陳夫妻，前天開贓車在泰山區泰林路三段肇事，棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
新北市丁、陳夫妻，前天開贓車在泰山區泰林路三段肇事，棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
新北市丁、陳夫妻，前天開贓車在泰山區泰林路三段肇事，棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
新北市丁、陳夫妻，前天開贓車在泰山區泰林路三段肇事，棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
新北市丁、陳夫妻，前天開贓車在泰山區泰林路三段肇事，棄車逃逸。記者曾伯愷／翻攝

通緝 毒品

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