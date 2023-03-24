快訊

曾被婆婆罵到撕破臉！對方多年後主動聯絡 媳得知原因怒封鎖

太可疑！內湖500萬搶案4嫌遭聲押 未得手的195萬也扣案

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北內湖五百萬現金搶案，士林地檢署今密集訊問陳姓男子等4名犯嫌，認4人犯加重強盜罪，有逃亡、滅證、勾串之虞，傍晚向士林地院聲押禁見，包含被搶的500萬元和未行搶得手的195萬元全數查扣，持續釐清相關金流來源及去向。

士檢指出，被告黃男、莊男、陳男、邱男等4人，經檢察官訊問，認涉犯刑法第330條第1項、第321條第1項第4款，結果3人以上之加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證、勾串之虞，依法向士林地院聲請羈押禁見。

至於相關扣案現金，包含4人行搶得手的500萬元，及未得手的195萬元，皆全數扣案，尚待檢察官傳喚相關證人、調取交易明細等資料，釐清金流來源與去向。

檢警調查，42歲謝女、23歲曾男、25歲文男昨午駕車到南港三重路國泰世華銀行提領500萬元現金，再到內湖行愛路第一銀行提領195萬元現金，上車準備離開時，突遭歹徒強開車門、噴辣椒水，行搶500萬元得手。

26歲陳男、25歲莊男、21歲黃男、21歲邱男得手後駕車沿環東大道逃往新北市，遭新北瑞芳警分局員警截獲，起初供稱與謝女等人是舊識，送交內湖分局深入偵詢，又改口不認識對方。

謝女等3人也說詞詭異，先稱提款百萬元是為了開店，巨款是友人投資，被問要開什麼店、開在哪？卻答不出，情緒轉激動緊張，立馬要求律師到場，強調自己是受害者；加上搶匪下手時機精準，知悉謝女等人車上帶有百萬巨款，種種疑點，檢警不排除涉案雙方此前另有關聯。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

內湖 強盜 搶劫

延伸閱讀

台北市內湖歹徒搶500萬 遭士檢聲押禁見

內湖疑三角戀引殺機？高大成曝：如香港名媛碎屍案翻版

41萬不明金流…農會行員機警識出詐團 助警一舉逮獲車手

北市內湖搶案 受害方2男前往士檢說明

相關新聞

內湖疑三角戀引殺機？高大成曝：如香港名媛碎屍案翻版

台北市內湖區21日發生疑「三角戀」情殺案，45歲潘姓男子身中多刀昏迷，25歲廖姓女友一度隱瞞23歲高姓男友砍人，稱潘男是...

內湖500萬搶案4嫌遭聲押 太可疑未得手的195萬也扣案

台北內湖五百萬現金搶案，士林地檢署今密集訊問陳姓男子等4名犯嫌，認4人犯加重強盜罪，有逃亡、滅證、勾串之虞，傍晚向士林地...

教授照片遭合成勒索 北醫大網站分批加浮水印

台北醫學大學發生多名教授的照片被不肖人士盜用，非法合成後再寄信勒索。校方發出資訊安全通報，提醒教職員不要上當受騙，並分批...

彰檢偵結 彰監受刑人朱漢宗逃跑原因今曝光

彰化監獄自主監外作業的受刑人朱漢宗13日從自作協力工廠「落跑」，24小時內被警方逮捕歸案，彰化地檢署今天偵結，依脫逃罪嫌...

影／台北4匪搶500萬落網驚險影片曝 英勇警：隨時準備開槍

台北市內湖區昨天發生疑「黑吃黑」4搶匪當街攔車搶劫500萬，1小時後網。昨天英勇逮人的新北市雙溪所副所長蔡銘良及女警員俞...

毒犯遭盤查竟開車衝撞警車 新竹警開3槍逮捕2嫌

一名林姓毒品通緝犯22日被新竹縣警方埋伏跟監，卻因擔心被捕，直接駕駛賓士衝撞員警，警方立刻開3槍制止仍無法攔阻他，幸隨後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦