太可疑！內湖500萬搶案4嫌遭聲押 未得手的195萬也扣案
台北內湖五百萬現金搶案，士林地檢署今密集訊問陳姓男子等4名犯嫌，認4人犯加重強盜罪，有逃亡、滅證、勾串之虞，傍晚向士林地院聲押禁見，包含被搶的500萬元和未行搶得手的195萬元全數查扣，持續釐清相關金流來源及去向。
士檢指出，被告黃男、莊男、陳男、邱男等4人，經檢察官訊問，認涉犯刑法第330條第1項、第321條第1項第4款，結果3人以上之加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證、勾串之虞，依法向士林地院聲請羈押禁見。
至於相關扣案現金，包含4人行搶得手的500萬元，及未得手的195萬元，皆全數扣案，尚待檢察官傳喚相關證人、調取交易明細等資料，釐清金流來源與去向。
檢警調查，42歲謝女、23歲曾男、25歲文男昨午駕車到南港三重路國泰世華銀行提領500萬元現金，再到內湖行愛路第一銀行提領195萬元現金，上車準備離開時，突遭歹徒強開車門、噴辣椒水，行搶500萬元得手。
26歲陳男、25歲莊男、21歲黃男、21歲邱男得手後駕車沿環東大道逃往新北市，遭新北瑞芳警分局員警截獲，起初供稱與謝女等人是舊識，送交內湖分局深入偵詢，又改口不認識對方。
謝女等3人也說詞詭異，先稱提款百萬元是為了開店，巨款是友人投資，被問要開什麼店、開在哪？卻答不出，情緒轉激動緊張，立馬要求律師到場，強調自己是受害者；加上搶匪下手時機精準，知悉謝女等人車上帶有百萬巨款，種種疑點，檢警不排除涉案雙方此前另有關聯。
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