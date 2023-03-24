台北市內湖歹徒搶500萬 遭士檢聲押禁見

陳姓男子等人昨天在北市內湖區行搶500萬元得手後遭逮，不排除為詐團黑吃黑。士林地檢署今天複訊後，依涉犯重罪且有逃亡、滅證及勾串之虞，向士林地方法院聲押禁見陳男等人。

士檢指出，陳男等4人涉犯加重強盜罪，犯罪嫌疑重大且有逃亡、滅證及勾串之虞，向法院聲押禁見陳男等人；另查扣與本案相關的鉅額現金，將傳喚相關證人並調取銀行帳戶交易明細等資料，釐清相關金流的來源、去向。

全案起於，謝姓女子等3人昨天下午於南港區某銀行提領新台幣500萬元，隨後改於內湖區另一家銀行提領195萬元，欲離去時遭埋伏已久的陳男等人行搶500萬元；陳男等人得手後往新北市方向逃逸，經警方循線逮捕到案。

警方表示，陳男以10萬元買權利車並另找3名同夥行搶，對於犯案動機與過程避重就輕；另，遭行搶的謝女等人疑似互不認識，對於鉅額現金的來源與去向前後供述不一，不排除為詐騙集團內部黑吃黑，詳細案發原因待釐清。