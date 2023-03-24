內湖疑三角戀引殺機？高大成曝：如香港名媛碎屍案翻版

台北市內湖區21日發生疑「三角戀」情殺案，45歲潘姓男子身中多刀昏迷，25歲廖姓女友一度隱瞞23歲高姓男友砍人，稱潘男是自殺。對此，中山附醫法醫科主任高大成認為，廖女和高男藕斷絲連，猶如香港名媛蔡天鳳碎屍案翻版，前男友感情還沒切割乾淨，就去交新男友，產生感情糾紛。

警方調查，廖女疑同時與潘男、高男交往，兩男21日凌晨一言不合，各拿尖刀互傷，高男手部被畫傷，無大礙，潘男則手部、頸部身中多刀，大量出血陷入昏迷。高男、廖女報警後佯稱潘男是自殘受傷，但警方介入後發現異狀，廖女才坦言潘男傷勢是高男所為。

高大成說，廖女在兩男爭吵時，沒有勸阻，還對獲報到場的警方說謊，太過分了，警方剛開始還以為是自殺，直到鑑識警察到場，從手肘有抵擋的防禦創傷，還有頭部創傷，才戳破廖女的謊言。

高大成指出，從法醫學角度，受傷部位頭、頸、手肘，是明顯為抵擋所出現的防禦創傷，沒有人自殺是自砍頭部的，是很明顯他殺，如果是互砍，高男以左手拿刀，潘男的防禦創傷除了手肘因隔擋受傷，也可能出現在頭頂右側，以及右頸。

高大成說，廖女即便是受到威脅，應三緘其口就好，不必說謊。廖女的舉措讓人不爽，廖女和高男藕斷絲連，也許潘男還不知情，被砍還被說成是自殺，這是「做什麼電影」？這是太爛的電影情節，這讓潘男情何以堪？應追究廖女為何說謊。