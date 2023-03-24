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影／台北4匪搶500萬落網驚險影片曝 英勇警：隨時準備開槍

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影／台北4匪搶500萬落網驚險影片曝 英勇警：隨時準備開槍

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

台北市內湖區昨天發生疑「黑吃黑」4搶匪當街攔車搶劫500萬，1小時後網。昨天英勇逮人的新北市雙溪所副所長蔡銘良及女警員俞憫苓今天說，「昨天線上攔查搶案歹徒從警頭一回」，當時手都緊握著槍隨時有開槍的準備，幸好對方都趴地沒有要硬拚，避免一場惡戰。

搶匪得手後，駕車沿環東大道逃往新北市，內湖分局獲報通報雙北市警局協助攔截圍捕，案發1小時，新北市瑞芳分局警方即截獲涉案4人，在座車內扣回500萬元現金。

副所長蔡銘良今天說明昨天攔截過程，他說，昨天下午有聽到勤務中心在喊，北市有一件搶案，並通知歹徒使用的車號跟可能行經的路線，當下知道他們可能有機會往轄區台二丙線行走，一開始只是臆測而已。

副所長蔡銘良及女警員俞憫苓平時服勤就相當認真，昨天兩人迅速針對轄內主要道路加強巡邏，沒想到真的在台二丙線上發現歹徒使用車輛，立即上前攔查並通報支援及北市到場協助處理，兩人機警應變，處置獲得長官讚許。

「興奮與緊張共存是必然的，從警那麼久，遇過的大小案子不計其數，但在線上攔查搶案歹徒，到也是人生頭一回」，蔡銘良回憶起昨天驚險的場景，仍不免緊張，他說，出門前就跟同事再三叮嚀，千萬不能大意，有必較就大膽用槍，不要害怕。

蔡銘良表示，過程中他一直回想常訓時，受訓所提到的注意要點，觀察歹徒位置、手部，並將自己藏在他們看不到的位子，確保自己的安全。

「當下因為緊張，我們兩個人都持槍械，隨時準備應變」，蔡銘良說，幸好攔停後對方並沒有要硬拚的意思，避免了一場惡戰，他們大喊要嫌犯下車並趴下搜身，直到支援警力到場。

英勇逮人的新北市雙溪所副所長蔡銘良及女警員俞憫苓。記者游明煌／翻攝
英勇逮人的新北市雙溪所副所長蔡銘良及女警員俞憫苓。記者游明煌／翻攝
台北市內湖區昨天發生疑黑吃黑4搶匪當街攔車搶案，1小時後網。記者游明煌／翻攝
台北市內湖區昨天發生疑黑吃黑4搶匪當街攔車搶案，1小時後網。記者游明煌／翻攝

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