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毒犯遭盤查竟開車衝撞警車 新竹警開3槍逮捕2嫌
一名林姓毒品通緝犯22日被新竹縣警方埋伏跟監，卻因擔心被捕，直接駕駛賓士衝撞員警，警方立刻開3槍制止仍無法攔阻他，幸隨後就在附近社區內將他壓制逮捕，而林男的呂姓友人當時趁隙從後門逃跑，被眼尖員警逮正著，還當場從他身上搜出毒品殘渣，2人都被帶回分駐所移送偵辦。
橫山警分局指出，警方是日前接獲情資，指出該名林姓毒品通緝犯在芎林鄉文華街一處民宅出入，因此由芎林分駐所長陳宇揚率6名同仁在22日凌晨前往埋伏，果真在當天上午11時許，見到林男正要外出。
員警見林男上車進入白色賓士後，立即上前表明警察身分，要求林男配合受檢，沒想到林男竟直接加速猛踩油門朝擋在前方的警方偵防車撞去，所長隨即擊發3槍制止，但林男仍從警車旁逃逸，隨後林男便躲進附近一處老舊社區中，未料社區並未有其他出口，逃竄無門仍遭警方壓制逮捕。
不過眼尖員警發現，原本林男走出的民宅後門，竟有另名男子趁隙離開，員警立即要求該名男子停下，沒想到男子還企圖逃跑，員警隨即衝上前將他壓制，經查這名男子是林男的呂姓友人，同樣有詐欺、毀損、傷害案通緝在案。
2人雙雙被扭送警局，警方還在他們身上搜出毒品殘渣袋並查扣K盤，全案依毒品、詐欺、毁損、傷害通緝及妨害公務罪嫌將2人移送偵辦，所幸圍捕過程中警方全員並未受傷，僅警車右側板金輕微凹損。
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