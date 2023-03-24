宣傳「草的力量」讓少女呼麻 嘻哈樂團前主唱墜樓

25歲羅姓男子為前嘻哈樂團主唱曾涉及呼麻事件，今天凌晨1時許疑因情緒困擾輕生，從台北市信義區忠孝東路五段一處大樓12樓頂墜落，陳屍巷弄停車場，上午7時許才被人發現，警方調閱監視器，初步排除他殺嫌疑。

據了解，羅姓男子與家人住在輕生大樓的隔壁棟，他過去曾是舞者，並與友人共組嘻哈樂團，擔任主唱，但音樂路卻因毒品變調；6年前，一名16歲少女吸食大麻，遭警方發現追查，警方調查少女是嘻哈樂團粉絲，參加樂團網聚時，羅男提供大麻給少女吸食，當時羅男孩聲稱吸食大麻不會上癮，少女因此吸食數口。

警方追查出羅男除涉嫌吸毒外，發現他還在臉書宣傳「草的力量」，利用通訊軟體與買家聯繫後，在捷運站交易大麻，當時警方逮捕羅男等共3人，起獲2包大麻。

警方調查，羅男長期有情緒問題的困擾，警方調閱監視器，發現羅男1時許獨自搭乘電梯到12樓，再走到頂樓，前後時間無人出入頂樓，排除他殺嫌疑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980