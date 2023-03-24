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參與明仁會春酒高調炫耀 花蓮5惡徒涉強盜黑吃黑送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

竹聯幫明仁會在五星級酒店高調辦春酒，引起社會矚目。花蓮警分局近日獲報，明仁會花蓮分會邱姓幹部與同夥，因不滿江姓女子踩地盤販毒，將她誘騙到花蓮關押毆打、要求寫悔過書，立刻組成專案小組，逮捕邱等5名明仁會成員，訊後依強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦；邱嫌已遭羈押。

據了解，29歲的邱姓主嫌有毒品前科，發現住在桃園江姓女子透過網路販售新興毒品彩虹煙，交易地點包含花蓮，不滿她「侵門踏戶」，以買毒為餌，先約江到花蓮小額交易，確認她有販售事實，本月9日指揮集團成員持刀恐嚇，將她關押在市區一處洗車場，要求罰站、寫悔過書，若不從就徒手毆打，還拿走毒品黑吃黑。受害人被關押14小時，趁隙逃出，向警方報案。

花蓮警分局獲報後非常重視，組成專案小組，報請花蓮地方檢察署檢察官江昂軒指揮偵辦，3月21、22日持拘票及搜索票，在花蓮市、吉安鄉等地同步拘提邱姓犯嫌及明仁會花蓮分會成員共5人到案，並查扣開山刀等刀械，及毒品咖啡包、梅片、大麻、安非他命、K他命及被害人遭黑吃黑之彩虹菸煙等大批毒品、犯罪工具物證。

檢警調查發現，明仁會本月6日在台北市中山區萬豪酒店高調辦春酒，邱姓男子還以通訊軟體群組動員旗下成員參加；他在春酒後，還將春酒相片上傳個人社群網站炫耀。

全案經偵訊後，將5名嫌犯依強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例罪移送花蓮地檢署偵辦，檢察官向法院聲請羈押邱姓主嫌獲准。

花蓮警方表示，將持續加強打擊掃蕩黑道幫派維護社區鄉里安全，民眾若遭受黑道幫派不法侵害，應立即向警察機關報案反映。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

花蓮警方查獲明仁會花蓮分會邱姓幹部 （右）等5名成員涉及強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌，逮人並查扣刀械、毒品，依法送辦。記者王燕華／翻攝
花蓮警方查獲明仁會花蓮分會邱姓幹部 （右）等5名成員涉及強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌，逮人並查扣刀械、毒品，依法送辦。記者王燕華／翻攝
花蓮警方查獲明仁會花蓮分會邱姓幹部 （右）等5名成員涉及強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌，逮人送辦。記者王燕華／翻攝
花蓮警方查獲明仁會花蓮分會邱姓幹部 （右）等5名成員涉及強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌，逮人送辦。記者王燕華／翻攝
花蓮警方查獲明仁會花蓮分會邱姓幹部 （右2）等5名成員涉及強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌，逮人送辦。記者王燕華／翻攝
花蓮警方查獲明仁會花蓮分會邱姓幹部 （右2）等5名成員涉及強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌，逮人送辦。記者王燕華／翻攝

毒品 明仁會 竹聯幫

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