影／瞎扯！哈密瓜口味咖啡包不是毒 警一個動作他認了

新北市淡水區林、羅兩男，涉嫌販毒牟利，淡水警獲報蒐證，22日晚上在北投子一處工廠外攔下林男，搜扣身上毒咖啡包，林男一度瞎扯「是哈密瓜口味咖啡包，不是毒」經搜索其租處，再逮羅姓共犯，連同搜扣其他毒品、6萬5千不法所得，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌將兩人移送法辦。

經調查，林姓男子（20歲、無業）與羅姓男子（22歲、木工相關行業）兩人各有多項前科，同租住在新北市淡水區北投子一處工廠內套房。日前淡水警方查獲一件毒品案件向上溯源追查，鎖定林男涉嫌販賣毒品。

經警派員前往林男租處監控蒐證，發現租所工廠外，出入分子複雜，疑為幫派聚集處所。22日晚上7時許，警方埋伏在租處外，見林男返家之際，衝前將他攔下盤查，果然在林男身上搜扣30包毒咖啡包，不法所得6萬5000元及手機1支。

林男被抓一度瞎扯「這是哈密瓜口味咖啡包」否認是毒品，帶林返回租處附帶搜索，再逮另名共犯羅男，連同現場搜扣毒品大麻、K他命、359包毒品咖啡包等證物，一併帶回偵辦。偵詢時，林、羅2人坦承共同持有，但否認販賣，警詢後仍依違反毒品危害防制條例，將林、羅兩嫌移送法辦。