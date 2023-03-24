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掃蕩明仁會一周內緝獲不法案件8件47人 黃明昭：一個都不放過

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫明仁會高調舉辦春酒，引發社會關注與反感，警政署針對黑幫展開打擊，尤其明仁會更是掃蕩目標；警政署今天在刑事局舉行打擊黑幫記者會，署長黃明昭表示，警方在一周內，緝獲明仁會不法案件8件47人，他強調對無視政府威信的黑道幫派分子，一個都不會放過。

刑事局指出，目前已經是第二階段的打擊黑幫行動，共動員全國警力1萬1177人次，以第三方警政將幫派依附處所函請裁處94案；掃黑部分，查獲幫派分子158人，其中竹聯幫84人（含明仁會47人）、四海幫4人、地方幫派組合70人。

打詐部分查獲詐欺集團40件、犯嫌276人，查扣現金1225萬元；緝毒部分查獲案件640件、684人、毒品淨重56.6公斤、1處大麻栽種案件；肅槍部分查獲槍砲案件12件12人、各式槍枝16枝、改造槍械場所1場。

警方持續針對黑道幫派即將舉辦春酒等大型餐宴，約制取消5場次，其中以竹聯幫2場次最多，到目前為止，已無黑道幫派再藉春酒名義舉辦公開活動。

警方這次查獲明仁會徐姓男子等7人，涉及愛情詐欺案件，查扣電腦、手機、球棒、疑似不法所得41萬元及主嫌名下1566萬元房產等證物。另外破獲明仁會販毒集團，逮捕徐姓男子等6人，查扣手機、毒品咖啡包、愷他命、彩虹菸、K盤及點鈔機等證物。

黃明昭表示，對於參與明仁會春酒的幫派分子，交由各警察機關掃黑專責隊加強情蒐及調查活動狀況，這次查緝行動逮捕或拘提的犯嫌，有18位曾參與明仁會春酒，他們以幫派名義參加春酒，將作為警方日後偵辦參與犯罪組織的佐證資料。

竹聯幫明仁會徐姓男子等7人，涉嫌愛情詐騙遭警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫明仁會徐姓男子等7人，涉嫌愛情詐騙遭警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝

幫派 明仁會 春酒

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