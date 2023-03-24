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高市警查獲詐騙機房 發現用DMT節費器供境外取款

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市刑警大隊查獲詐騙集團機房，發現涉嫌主持機房的林姓男子收購人頭電話卡，利用數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT），取得他人第三方支付帳、密，提供給境外詐團雲端收贓款，依詐欺及違反洗錢防制法移送法辦。

據了解，詐騙集團因取得人頭戶的金融帳戶存摺、提款卡，又得找車手取款，近年風險增加，才改利用第三方支付的方式，接收受騙人的匯款。

警方瞭解，詐騙集團找下游成員，收購人頭戶綁定的第三方支付帳號及密碼，但是，詐團在境外，無法取得人頭戶所綁定第三方支付的認證碼，便將人頭戶的帳、密轉給機房，由機房利用數位式移動節費設備，插進各電信公司人頭電話卡，接收認證碼，再交給境外詐團上游，讓上游成員可以在雲端操作洗錢，迅速將受騙人匯出的錢化整為零轉至各處，令警方難以找回贓款。

高雄市刑大偵三隊根據165反詐資料庫，追尋可疑詐團機房，3月8日赴桃園市觀音區，查獲林姓男子（36歲）在租處設機房，利用DMT涉嫌提供人頭戶綁定第三方支付的認證碼給境外詐團。

警方在屋內除了查獲DMT設備、一批人頭電話卡，另查獲安非他命、K他命等毒品，依詐欺、違反洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌，將林姓男子移送法辦。

高雄市警查詐團機房，發現林姓男子利用DMT數位式移動節費設備，涉嫌幫助詐團洗錢。記者林保光／攝影
高雄市警查詐團機房，發現林姓男子利用DMT數位式移動節費設備，涉嫌幫助詐團洗錢。記者林保光／攝影
高雄市警查獲林姓男子機房內的DMT數位式移動節費設備。記者林保光／攝影
高雄市警查獲林姓男子機房內的DMT數位式移動節費設備。記者林保光／攝影

詐騙集團 洗錢 毒品

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