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高雄男子開車遇警拒不開門 警查出他載通緝犯女友
高雄鄭姓男子開車載通緝中的女友蔡姓女子，遇警方攔查，卻拒不開車門。員警請前方車輛堵住他的去路，並即求援，他才開門受檢。員警在蔡女身上查獲安非他命毒品，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
3月21日上午8時許，前鎮警分局草衙所員巡邏時，在高雄市前鎮區翠亨北路，見白色豐田轎車駕駛與乘客沒繫安全帶便要攔查。
員警攔車前，先以M-Police小電腦查車主資料，發覺車主鄭姓男子（36歲）有多項素行，擔心貿然攔車，在車流中可能造成意外，便預先請其他線上警網趕來以防萬一。
員警趁鄭在車陣中停等紅燈，馬上下車，要鄭下車受檢，但鄭卻拒開車門。員警請前方及兩旁的車輛先暫時停住，堵住鄭的轎車，鄭才開門受檢。
據了解，鄭的蔡姓女友（26歲）當時坐在車內，經查是涉毒品案，經橋頭地檢署通緝，並在蔡女口袋，搜出安非他命5包，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。
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