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北市內湖搶案 受害方2男前往士檢說明

中央社／ 台北23日電

台北市內湖區今天發生有搶匪劫走新台幣500萬元，4嫌迅速落網且犯案動機疑為黑吃黑。被害人謝女晚間完成筆錄後便離開派出所，同車友人文男、曾男則配合前往士檢說明具結。

警方今天下午3時2分獲報，指內湖區行愛路一間銀行外發生搶案，被害人謝女先在南港區三重路的一間銀行提領500萬元現鈔後，又搭車至內湖區行愛路第2間銀行領取195萬元，當她正要從內湖區行忠路搭車離開之際，突遭4名男歹徒開車門噴灑辣椒水劫走500萬元後逃逸。

涉案主嫌26歲陳男和共犯25歲莊男、21歲黃男、21歲邱男迅速於案發後約1小時許在新北市落網，據了解4嫌都是詐諞集團成員，疑因不滿謝女而黑吃黑犯案。

陳男等4嫌晚間近7時被帶回台北市警察局內湖分局，因夜間停止詢問，將待明天警詢筆錄後，再依法移送士林地檢署偵辦。

另外，被害人謝女在律師陪同下，已於晚間9時30分許完成初步偵詢，隨後便離開派出所。據了解，她對提領帳戶和金錢用途都支吾其詞，且聲稱不認識犯案4嫌。

內湖分局副分局長許卜仁晚間接受媒體聯訪時說明，本案經請示檢察官後，被害謝女在案發時的同車乘客文男、曾男願主動配合前往士林地檢說明具結，並由警方陪同，以釐清相關案情。

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