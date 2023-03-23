她剛領500萬當街遭搶拒答來源用途 警疑案情不單純

台北市內湖區下午發生500萬現鈔搶案，4名犯嫌駕車逃逸後在新北市落網，晚間將解送內湖警分局偵詢，受害的謝姓女子、曾姓男子面對警方詢問，拒不交代巨款用途及來源，引起警方懷疑案情不單純，全案持續釐清當中。

警方調查，謝姓女子、曾姓男子及文姓男子今天下午駕駛同輛汽車，先在南港區三重路國泰世華銀行提領現金500萬元，3時又到內湖區行愛路上的第一銀行提領現金195萬元，上車準備離開時，卻遭歹徒強行打開車門，噴灑辣椒水並搶走500萬元現金。

4名搶匪得手後駕駛一輛汽車沿環東快速道路逃往新北市，下午4時10分遭新北市瑞芳警分局員警截獲，扣回現金500萬元、辣椒水1瓶等證物，經初步釐清犯案經過，晚間將送交台北市內湖警分局續辦，進一步釐清案情。