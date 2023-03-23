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衣櫥床板藏大批槍彈！桃園男移送地檢署 3重點待釐清

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

保二總隊刑事警察大隊與龜山警方昨查獲國軍T65K2步槍等大批疑似國軍制式軍火，經鑑定4把長槍中1把T65K2是模型槍，另還有3把具殺傷力，但均非制式武器；龜山警方稍早將主嫌羅姓男子依槍砲罪嫌移送桃園地檢署偵辦，繼續釐清疑點。

據了解，雖然槍支非制式，但仍有子彈1萬8000餘顆、榴彈1顆等違禁品尚未釐清，由於61歲羅男落網後交代不清，檢警認為目前還有3大疑點，包括槍彈來源、囤放時間以及是否還有共犯，都還待複訊釐清。

保二總隊今天上午表示，昨在桃園市龜山區共查獲長槍成品3把，均有殺傷力，長槍半成品1把，為OB設計工作室社群網站指稱自家設計的玩具槍，另查扣子彈1萬8000餘顆，榴彈1顆，模擬手槍1把，槍枝零組件1批，改造工具一批。至於查獲其他相關物證是否屬於軍品，現由國防部憲兵指揮部桃園憲兵隊進一步確認。

保二總隊及龜山警方自羅男處查獲槍彈，還在釐清來源及是否有共犯。記者楊湛華／翻攝
保二總隊及龜山警方自羅男處查獲槍彈，還在釐清來源及是否有共犯。記者楊湛華／翻攝
保二總隊及龜山警方自羅男處查獲槍彈，還在釐清來源及是否有共犯。記者楊湛華／翻攝
保二總隊及龜山警方自羅男處查獲槍彈，還在釐清來源及是否有共犯。記者楊湛華／翻攝
龜山警方將羅姓男子今下午4時許移送桃園地檢署偵辦。記者楊湛華／翻攝
龜山警方將羅姓男子今下午4時許移送桃園地檢署偵辦。記者楊湛華／翻攝
保二總隊及龜山警方自羅男處查獲槍彈，還在釐清來源及是否有共犯。記者楊湛華／翻攝
保二總隊及龜山警方自羅男處查獲槍彈，還在釐清來源及是否有共犯。記者楊湛華／翻攝

桃園 憲兵

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