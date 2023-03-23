衣櫥床板藏大批槍彈！桃園男移送地檢署 3重點待釐清

保二總隊刑事警察大隊與龜山警方昨查獲國軍T65K2步槍等大批疑似國軍制式軍火，經鑑定4把長槍中1把T65K2是模型槍，另還有3把具殺傷力，但均非制式武器；龜山警方稍早將主嫌羅姓男子依槍砲罪嫌移送桃園地檢署偵辦，繼續釐清疑點。

據了解，雖然槍支非制式，但仍有子彈1萬8000餘顆、榴彈1顆等違禁品尚未釐清，由於61歲羅男落網後交代不清，檢警認為目前還有3大疑點，包括槍彈來源、囤放時間以及是否還有共犯，都還待複訊釐清。