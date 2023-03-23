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影／鎖定竹聯幫仁堂明仁會 新北警大掃蕩逮32人到案

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方鎖定竹聯幫仁堂明仁會、竹聯幫信堂、天道盟天蘆會等黑幫，報請台北及新北檢署檢察官指揮，執行專案勤務大掃蕩，全台共逮32人到案，查扣毒品咖啡包286包、辣椒水槍2把、空氣槍2把、西瓜刀等各類刀械11把及球棒，詢後移送檢方偵辦。

新北市新店區日前發生糾眾妨害自由、毀損案件，警方深入追查，發現嫌犯為竹聯幫明仁會成員，明仁會前不久在台北市萬豪酒店高調舉辦春酒，行徑十分囂張，讓專案小組決定深入追查。

明仁會陳姓幹部女友與竹聯幫信堂廖姓幹部前妻，今年初在網路互嗆引發糾紛，陳嫌先糾眾於3月2日至新店區犯下妨害自由、毀損等犯行，當日遭新店警方攔獲，逮捕11名嫌犯，有10人聲押獲准，其中6名為明仁會成員，專案小組發現，天道盟天蘆會幫眾亦曾至中和區明仁會據點車行砸毀車輛，還涉及今年2月底聚眾鬥毆、強盜案。

新北市警局長廖訓誠指示刑大要求各分局盤點轄區幫派活動，並將竹聯幫明仁會，信堂、天道盟天蘆會列為專案檢肅目標，提報治平專案，報請台北及新北地檢署指揮偵辦。

新北市刑大掃黑專責隊與新店及中和警方共組專案小組，日前持拘票26張、搜索票27張同步執行，在新北市新店、蘆洲及宜蘭、台中、屏東等地，拘提明仁會幹部陳男（27歲）、信堂幹部廖男（41歲）、天道盟天蘆會幹部范男（23歲）及成員共32人。

廖訓誠表示，針對幫派公然挑釁作為，會持續秉持「幫派零容忍」執法態度，強力打擊絕不手軟，且溯源追查幕後主謀及在逃成員，嚴辦到底，並清查掃蕩幫派據點，斷絕非法經濟活動、斬草除根。

新北市警方鎖定竹聯幫仁堂明仁會、竹聯幫信堂、天道盟天蘆會等黑幫，報請檢察官指揮，執行專案勤務大掃蕩逮32人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市警方鎖定竹聯幫仁堂明仁會、竹聯幫信堂、天道盟天蘆會等黑幫，報請檢察官指揮，執行專案勤務大掃蕩逮32人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市警方鎖定竹聯幫仁堂明仁會、竹聯幫信堂、天道盟天蘆會等黑幫，報請檢察官指揮，執行專案勤務大掃蕩逮32人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市警方鎖定竹聯幫仁堂明仁會、竹聯幫信堂、天道盟天蘆會等黑幫，報請檢察官指揮，執行專案勤務大掃蕩逮32人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市警方鎖定竹聯幫仁堂明仁會、竹聯幫信堂、天道盟天蘆會等黑幫，報請檢察官指揮，執行專案勤務大掃蕩逮32人到案，查扣毒品咖啡包286包、辣椒水槍2把、空氣槍2把、西瓜刀等各類刀械11把及球棒。記者王長鼎／翻攝
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新北市警方鎖定竹聯幫仁堂明仁會、竹聯幫信堂、天道盟天蘆會等黑幫，報請檢察官指揮，執行專案勤務大掃蕩逮32人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市警方鎖定竹聯幫仁堂明仁會、竹聯幫信堂、天道盟天蘆會等黑幫，報請檢察官指揮，執行專案勤務大掃蕩逮32人到案。記者王長鼎／翻攝

明仁會 竹聯幫

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