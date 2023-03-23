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22年前犯擄人勒贖昨押返台 陳建寧：年輕時不會想 現在回來還

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區角頭陳建寧2001年犯下擄人勒贖案被通緝，潛逃大陸及菲律賓17年，刑事局洽菲國警方於本月初拘提他，昨天押返陳建寧回台灣，由台南市刑大帶回確認身分，據了解，陳建寧承認犯下擄人勒贖案，向警方表示那是他年輕時不會想，現在回台灣要回來還的。今天下午詢問後將解送嘉義地檢署歸案並發監執行。

54歲陳建寧2001年與同夥持玩具槍擄人，向家屬勒贖6千萬元未成，2006年被判刑9年確定後潛逃到大陸澳門再到菲律賓，嘉義地檢署2006年發布通緝。陳建寧昨回台灣後想念家鄉美食牛肉湯，警方請他喝完故鄉美食後，心情顯得還不錯。

台南市刑警大隊說，陳建寧逃到菲律賓多年，原本台灣警方未多注意他的行蹤，直到2021年他的弟弟陳建文遭槍殺後，陳建寧當時還在菲律賓，無法回台為親弟辦理後事，委請台灣兄弟張羅耗費2千萬元辦理風光喪禮後，引起台南警方和刑事警察局人員注意，進而鎖定陳建寧在菲律賓活動。

陳建寧在菲律賓落網時被查到大批軍火，陳建寧供稱，槍枝與他無關，辯稱在菲律賓擁有軍火和經營線上博弈 是合法的， 自稱在菲律賓經營線上博弈才發跡，他是非法入境菲律賓才被抓。這次回台灣後將「金盆洗手」，交給年輕一代去經營。

警方對於他的說法存疑，並對於外傳菲律賓已取代大陸成為台灣走私槍械軍火的主要來源，將和刑事警察局國際科人員進一步調查釐清。

陳建寧被押解回台南市刑大後，下午解送到嘉義地檢署歸案。記者黃宣翰／攝影
陳建寧被押解回台南市刑大後，下午解送到嘉義地檢署歸案。記者黃宣翰／攝影

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