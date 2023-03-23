初步鑑定出爐！桃園查獲國軍T65K2步槍 警：為模擬槍

保二總隊刑事警察大隊與龜山警方昨查獲國軍T65K2步槍等大批疑似國軍制式軍火，經警方漏夜初步鑑定確認為查獲長槍為模擬槍非制式槍枝。警方今表示，查扣子彈1萬8000餘顆，是否屬於軍品，刻由國防部憲兵指揮部桃園憲兵隊確認中。

警政署保二總隊、龜山警分局昨在龜山區民宅查獲大批疑制式軍火，其中包括一支T65K2步槍，不過軍武粉專「OB設計工作室」昨晚澄清那是自家設計的玩具槍。