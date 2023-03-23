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初步鑑定出爐！桃園查獲國軍T65K2步槍 警：為模擬槍

聯合報／ 記者王長鼎楊湛華／新北即時報導

保二總隊刑事警察大隊與龜山警方昨查獲國軍T65K2步槍等大批疑似國軍制式軍火，經警方漏夜初步鑑定確認為查獲長槍為模擬槍非制式槍枝。警方今表示，查扣子彈1萬8000餘顆，是否屬於軍品，刻由國防部憲兵指揮部桃園憲兵隊確認中。

警政署保二總隊、龜山警分局昨在龜山區民宅查獲大批疑制式軍火，其中包括一支T65K2步槍，不過軍武粉專「OB設計工作室」昨晚澄清那是自家設計的玩具槍。

保二總隊今天上午表示，昨在桃園市龜山區共查獲長槍成品3把，均有殺傷力，長槍半成品1把，為OB設計工作室社群網站指稱自家設計的玩具槍，另查扣子彈1萬8000餘顆，榴彈1顆，模擬手槍1把，槍枝零組件1批，改造工具一批。至於查獲其他相關物證是否屬於軍品，現由國防部憲兵指揮部桃園憲兵隊進一步確認。

保二總隊刑事警察大隊與龜山警方昨查獲大批疑似國軍制式軍火，經警方漏夜初步鑑定確認為模擬槍非制式槍枝。圖／讀者提供
保二總隊刑事警察大隊與龜山警方昨查獲大批疑似國軍制式軍火，經警方漏夜初步鑑定確認為模擬槍非制式槍枝。圖／讀者提供
保二總隊刑事警察大隊與龜山警方昨查獲大批疑似國軍制式軍火，經警方漏夜初步鑑定確認為模擬槍非制式槍枝。圖／讀者提供
保二總隊刑事警察大隊與龜山警方昨查獲大批疑似國軍制式軍火，經警方漏夜初步鑑定確認為模擬槍非制式槍枝。圖／讀者提供

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