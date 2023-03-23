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高雄男子遇警下車連嘆息 一再轉頭上車果然有貓膩
高雄陳姓男子開車停在街上阻道，遇警方盤查，一下車便連聲嘆息，他2度轉頭上車，又是一陣猶豫，神情顯得緊張。員警見他行為怪異，懷疑他車上有違禁品，要他熄火受檢，發覺果然有貓膩。
據了解，陳姓男子（39歲）在3月21日晚間，開車經過高雄市苓雅區永康街，將車停在車道上，遇高雄市警苓雅分局民權路派出所員警。員警說他在路中開車違規，要他下車受檢，他一下車就一再長吁短嘆，欲言又止。
警方請陳拿出證件受檢，他折返車內，坐上駕駛座似乎猶豫不決，空留員警站在車外。員警見他行為怪異，要他熄火下車，但他下車便直稱「沒有」，員警懷疑他車上有違禁品，要他「簡單處理」，他突然又轉頭坐上駕駛座停留片刻，後來從排檔桿旁拿出1包咖啡包。
警方質問「這是什麼東西」、「是毒品咖啡？」 他回稱，「跟人家買的，不好意思講」，警方在車上沒再搜出其他違禁品，將他帶回派出所，檢驗出他所交出的咖啡包，含安非他命成分，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
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