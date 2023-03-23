快訊

六福村說謊隱匿狒狒脫逃？ 新竹縣府下午將前往稽查

經典賽關注度創新高 他指本屆賽事帶出這些棒球發展問題

艾成弟弟艾翔驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男子遇警下車連嘆息 一再轉頭上車果然有貓膩

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄陳姓男子開車停在街上阻道，遇警方盤查，一下車便連聲嘆息，他2度轉頭上車，又是一陣猶豫，神情顯得緊張。員警見他行為怪異，懷疑他車上有違禁品，要他熄火受檢，發覺果然有貓膩。

據了解，陳姓男子（39歲）在3月21日晚間，開車經過高雄市苓雅區永康街，將車停在車道上，遇高雄市警苓雅分局民權路派出所員警。員警說他在路中開車違規，要他下車受檢，他一下車就一再長吁短嘆，欲言又止。

警方請陳拿出證件受檢，他折返車內，坐上駕駛座似乎猶豫不決，空留員警站在車外。員警見他行為怪異，要他熄火下車，但他下車便直稱「沒有」，員警懷疑他車上有違禁品，要他「簡單處理」，他突然又轉頭坐上駕駛座停留片刻，後來從排檔桿旁拿出1包咖啡包。

警方質問「這是什麼東西」、「是毒品咖啡？」 他回稱，「跟人家買的，不好意思講」，警方在車上沒再搜出其他違禁品，將他帶回派出所，檢驗出他所交出的咖啡包，含安非他命成分，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

陳姓男子一下車就一再長吁短嘆，欲言又止，警方發覺有貓膩。記者林保光／翻攝
陳姓男子一下車就一再長吁短嘆，欲言又止，警方發覺有貓膩。記者林保光／翻攝

延伸閱讀

高雄又傳群蜂飛舞　蜜蜂近距離狂竄路人嚇傻不敢亂動

高雄交流道3車追撞1人受傷 匝道封閉超過一小時

誠品高雄義享展店 逾500坪空間第三季見客

高雄水情燈號30日轉橙燈 用水大戶將限量供水

相關新聞

在菲落網 軍火庫首腦押回台

台南市安平區角頭陳建寧擄人勒贖案被通緝，潛逃大陸及菲律賓十七年，刑事局洽菲國警方於本月初拘提他等四人，查獲五支長短槍，之...

獨／誰要掉腦袋？國軍T65K2模型槍超逼真 他親揭「422064」背後故事

警政署保二總隊、龜山警分局昨在龜山區民宅查獲大批疑制式軍火，其中包括一支T65K2步槍，不過軍武粉專「OB設計工作室」昨...

餐敘突趴桌陷昏迷 54歲士林分局警官搶救多日今不治

台北市警局士林分局行政組長徐明發，本月13日在新北永和區餐敘，如廁回到餐桌突然趴下休息，朋友發現他昏迷不醒，緊急送醫搶救...

查獲地下兵工廠發現國軍步槍？ 署長：槍管貫通但無法擊發

保二總隊及桃園市警察局龜山分局，昨天查獲改造手槍地下兵工廠，其中查獲三把步槍，其中一把被懷疑是國軍產製出來的步槍。警政署...

22年前犯擄人勒贖昨押返台 陳建寧：年輕時不會想 現在回來還

台南市安平區角頭陳建寧2001年犯下擄人勒贖案被通緝，潛逃大陸及菲律賓17年，刑事局洽菲國警方於本月初拘提他，昨天押返陳...

初步鑑定出爐！桃園查獲國軍T65K2步槍 警：為模擬槍

保二總隊刑事警察大隊與龜山警方昨查獲國軍T65K2步槍等大批疑似國軍制式軍火，經警方漏夜初步鑑定確認為查獲長槍為模擬槍非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦