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影／台中通緝犯騷擾前女友跟到派出所 警開8槍腿掛彩...人溜了
台中市第五警分局松安所在今天凌晨2時接獲一名女子報稱，遭羅姓前男友跟騷，警方在派出所前盤查羅男身分時，發現羅是毒品、槍砲通緝犯，羅開車逃逸，警方攔截圍捕時，開8槍射擊輪胎，但羅仍逃逸，一名警員腿部遭輾傷掛彩，目前正在追查羅男下落。
第五警分局松安所在今天凌晨二時許，接獲一名55歲女子報案，羅姓前男友（59歲）跟蹤她，還在住家守候，請警方協助。
警方查詢羅男身分，發現是槍砲、毒品通緝犯，而且發現車輛正停在松安所對面巷口，員警前往盤查，羅男見狀駕車逃逸，警方兵分二路搜尋羅男行蹤。
警方在興安路二段142巷內，發現羅男車輛，以巡邏車攔截，羅男停車假意配合，趁警員下車時突加速行駛，壓傷一員警右腳。
另名員警見狀以警棍破窗、朝內噴辣椒水欲阻止逃逸，但右手遭羅男轎車玻璃割傷，為避免羅男造成更大傷害，3名警員朝羅男轎車輪胎擊發6槍、1槍、1槍，但羅仍遭逃逸。
第五警分局發動攔截圍捕，今天凌晨3時許，在太原路、環中東路一帶發現羅男車輛，但車內無人，警方正擴大調閱監視器，將羅男查緝到案。另圍捕過程中，兩名警員受傷送醫院治療，一名警員腳傷經檢查骨裂需手術住院，分局督察將前往慰問，無生命危險。
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