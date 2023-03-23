獨／誰要掉腦袋？國軍T65K2模型槍超逼真 他親揭「422064」背後故事

警政署保二總隊、龜山警分局昨在龜山區民宅查獲大批疑制式軍火，其中包括一支T65K2步槍，不過軍武粉專「OB設計工作室」昨晚澄清那是自家設計的玩具槍。版主魏先生今接受本報專訪指出，這支槍在設計時有留下破綻，所以才肯定是自家作品，也透露序號背後是滿滿的情懷。

魏先生表示，他從事玩具槍推廣超過20年，曾打造數千支各種類型的玩具槍，其中除了給玩家收藏外，2011、2012年間也有提供高中當作全民國防課教材，當初投入玩具槍行業，不但是出於對軍武的熱愛，也是為了推廣全民國防，「讓民眾可以合法方式取得最像槍的東西」，為潛在的戰爭做準備，取代真槍的耗損。

魏先生透露，自己到2019年前曾做了200多支T65K2步槍，其中20支是操作槍（可仿真填充子彈，不可擊發），其餘則是瓦斯槍，當初設計時留下至少2處破綻，一是彈匣扣圓形突起上方「中華民國製」字樣旁圓形突起，二是槍托與槍身結合部位，兩者形狀都和制式槍不同，所以自己看到報導一眼就認出；他補充，當時預留的槍管空間非常小、火控機構也和真槍不同，彈匣更不通用，改造難度極高。

魏先生說，當時共打造兩把序號422064的T65K2步槍，第一把是有買家記下受訓時用槍的編號，因為懷念，才要求客製，第二把則是不小心刻錯號碼，賣給了其他收藏家。