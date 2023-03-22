緝毒外交 調查局廣篩型毒品快篩試劑組贈15國
坊間毒品型態快速演變，執法機關對於毒品檢驗用快篩試劑有高度需求，調查局鑑識科學處去年整合螢光奈米法、傳統化學呈色法及陣列技術，開發出「廣篩型毒品快篩試劑组」，可同時檢測市面上海洛因、安非他命、古柯鹼、愷他命、一粒眠/FM2、卡西酮類毒品及苯丙酮先驅原料等7種常見毒品。法務部並將其致贈給8個邦交國及亞洲7個友好國家，進行緝毒外交。
法務部2020年間，分別致贈毒品快篩試劑組給南太平洋諾魯、吐瓦魯、帛琉、馬紹爾，中南美洲巴拉圭、宏都拉斯、瓜地拉及尼加拉瓜共8個邦交國；及泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、緬甸、印度等7個東南亞友邦國家的緝毒機關使用。
調查局鑑識科學處指出，國內毒品查緝機關不易取得最新科技資源與設備，主要原因首先是查緝器具的研究開發，受限於概念或理論性的學術慣性，常發展出操作複雜的方法，較不適用於現場檢驗。其次，因毒品檢驗試劑市場規模狹隘，研發成本難以回收，以致公、私部門在技術研發與量產的意願低落。
鑑識科學處自2019年起，將最新奈米科技導入毒品鑑識，陸續研發出卡西酮類、苯二氮平類安眠藥(即一粒眠與M2)及合成類大麻毒品等奈米快篩試劑組，供國內各查緝單位使用，提升毒品查緝現場的檢驗效能，相關研究成果也取得國內專利。
調查局說，「廣篩型毒品快篩試劑组」不僅可驗出7種常見毒品成分，更可用於篩驗95％以上的毒品案件，贈送給友邦和友好國家緝毒單位獲得好評。
調查局也和關務署簽署毒品查緝業務合作備忘錄，加強國際毒品走私資訊雙邊共享，協定新興毒品送鑑機制，並提供上述毒品快篩試劑組，落實「截毒於關口」與「邊境防堵」防毒策略。
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