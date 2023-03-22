影／逃亡海外23年 「菲國軍火大亨」陳建寧今押解返台

因擄人勒贖案被通緝，潛逃海外23年的台南角頭陳建寧，下午由刑事局自菲律賓搭乘華航CI-702航班遣送回台，班機於下午1點35分抵達桃園國際機場。刑事局除了與菲律賓警方合作，於本月1日在菲律賓馬尼拉地區馬卡蒂市拘捕他外，又追出「軍火庫」查獲85把長短槍。

刑事局國際刑警科長李泱輯表示，陳建寧23年前在嘉義犯下擄人勒贖案，遭判刑9年，他偷渡出境，嘉義地檢發布通緝。刑事局去年12月接獲情資，陳建寧約6、7年前自其他地區轉往菲律賓經營博奕、賭博及洗錢等不法行業，也吸收很多從台灣逃亡到菲律賓的犯罪人口，並在當地從事毒品、槍枝以及詐騙等情事，

刑事局將情資透過菲律賓代表處，轉給菲律賓警察總署、緝毒署、移民局等單位並組成一個專案小組。經過數月跟監，於本月1日在菲國馬尼拉地區馬卡蒂市，以涉嫌持有非法槍枝逮捕陳建寧，現場還有吳姓、楊姓2名毒品通緝犯、陳姓少年等3人一同落網，並於陳姓主嫌家中查獲4把手槍以及1把衝鋒槍共5把槍械。

李泱輯指出，本次遣返的陳姓主嫌在菲律賓算是最大的台籍犯罪集團，他在台南安平地區也是勢力蠻大的幫派首領，菲律賓警方1日逮捕他後，刑事警察局20日派遣國際刑警科專案小組人員，與菲律賓警察總署、緝毒署及移民局開會，並於當晚根據台灣提供情資，前往吳姓及同集團柳姓在逃成員租屋處搜索，再度查獲85把長短槍，以及數千發子彈，這些槍枝不排除是要走私回台灣，希望藉由這次行動給予這些幫派份子一個重大打擊。