影／凌晨4點搬家貨車違停！司機是通緝犯 追出汐止製毒工廠

今凌晨汐止警方見大半夜搬家貨車違停，查出貨車駕駛葉姓男子因毒品案遭通緝，並看到正在搬家的范姓男子，客廳裡有一包安非他命，又搜出海洛因、注射針筒，及製毒工具和20多桶半成品製毒原料，警詢後今依毒品罪嫌將二人移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局長安派出所員警今天凌晨4時13分，巡邏行經汐止區茄苳路，發現一輛小貨車紅線違停，因該處是警方執行清源專案提報列管處所，上前盤查發現貨車駕駛葉姓男子（42歲）為桃園地院今年3月14日所發布毒品通緝犯。

經查，葉男當時正與范姓男子（48歲）一同搬家，員警進屋盤查范男時，目視就發現客廳桌上放著一包安非他命，依現行犯當場逮捕，屋內共查扣安非他命1包，重0.63公克、海洛因1包，重0.46公克、注射針筒5支、安非他命吸食器1組及殘渣袋1包等證物。