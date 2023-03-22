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軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

為催討8萬元 2惡煞涉暴力討債80分鐘遭逮

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區今天傳出暴力討債案，陳姓及穆姓2名男子，僅因吳姓男子欠債8萬元，今天凌晨先持球棒前往南區毆打吳，再將他押上車載走。市警六分局通報線上警網攔截圍捕，案發後80分鐘，永康員警在復國路攔下作案車輛，順利救出被害人。警詢後依妨害自由及傷害罪嫌移送南檢法辦。

據了解，今天凌晨零點時35分， 穆姓男子（30歲）及陳姓男子（23歲）前往新建路向吳姓男被害（22歲）討債未果後，先持球棒毆打被害人，再將對方押上車載走。台南市警六分局獲報後，迅速鎖定作案車輛的車號，立即通報線上警網攔截圍捕。

永康警分局復興派出所員警在今天凌晨1點55分，在復國路上，當場攔下作案車輛並控制現場，市警六分局也火速派人前往現場查緝，不僅順利救出被押走的吳男，還逮獲陳、穆2嫌，警詢後依妨害自由及傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警六分局破獲暴力討債案，將涉案2名男子法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局破獲暴力討債案，將涉案2名男子法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 傷害罪

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