為催討8萬元 2惡煞涉暴力討債80分鐘遭逮

台南市南區今天傳出暴力討債案，陳姓及穆姓2名男子，僅因吳姓男子欠債8萬元，今天凌晨先持球棒前往南區毆打吳，再將他押上車載走。市警六分局通報線上警網攔截圍捕，案發後80分鐘，永康員警在復國路攔下作案車輛，順利救出被害人。警詢後依妨害自由及傷害罪嫌移送南檢法辦。

據了解，今天凌晨零點時35分， 穆姓男子（30歲）及陳姓男子（23歲）前往新建路向吳姓男被害（22歲）討債未果後，先持球棒毆打被害人，再將對方押上車載走。台南市警六分局獲報後，迅速鎖定作案車輛的車號，立即通報線上警網攔截圍捕。