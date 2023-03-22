竹市警威力掃蕩幫派 查獲假網拍三方詐騙被害超過20人

為防制黑幫假藉婚喪喜慶從事幫派活動，新竹市警察局3月9日起每天規畫掃蕩幫派組合專案，其中，「打擊詐欺行動專案」警方共查獲假網拍、假投資詐騙集團6件14人，犯罪手法以第三方詐騙為主，提醒民眾網購應慎選有信譽的購物平台及賣家進行交易，並透過平台指定的方式付款。

竹市刑警大隊科技隊運用大數據分析，發現近期假網拍詐騙案中，涉案遭凍結的金融帳戶均為網路商城購物平台或正常網路賣家所有，研判疑遭他人以三方詐騙，同步交易之手法牽連，導致自身金融帳戶遭凍結淪為警示帳戶，清查被害人數超過20人。

警方進一步追查，發現嫌犯透過三方詐騙手法，一人分飾假買家及假賣家兩種角色，在網路購物平台私Line所屬會員，一面假意向網路賣家或購物平台購買禮券、遊戲點數，取得匯款帳戶同時，一面假意出售超低價禮券、超商點數等，誘騙另外民眾購買，但卻讓民眾匯款至前述賣家帳戶或網購交易平台虛擬帳號內，最終買家民眾付款轉帳後，未收到商品，才驚覺上當受騙報案，而賣家則正常出貨，帳戶卻遭凍結淪為警示帳戶，而真正的三方詐騙嫌犯，在收到禮券、超商點數後隨即變現花用，導致一場詐騙，網購買賣雙方均受害。

警方指出，經鎖定，發現一名何姓男子涉有重嫌，警方於專案期間持搜索票及拘票，在台北市將何查緝到案，並扣得涉案手機、詐騙得來的雙證件影本、存摺照片、偽造文件一批等證物，初步清查不法獲利約有60萬餘元，全案依觸犯詐欺、偽造文書等罪嫌移送士林地檢署。

新竹市警察局長張素菱表示，民眾網購時應慎選有信譽的購物平台及賣家進行交易，並透過平台指定的方式付款，對買賣雙方皆有保障，若為省下手續費或貪便宜而進行場外交易，易落入「三方詐騙」的陷阱，得不償失。

警方將透過網路社群媒體、廣播及各種社區座談會加強反詐騙宣導，並針對轄內幫派經營或圍事處所，結合市府各局處加強聯合稽查強度，以維護地方治安。