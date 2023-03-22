台南角頭潛逃22年菲律賓落網 警破軍火庫今遣送回台
台南安平地區角頭陳建寧因擄人勒贖案被通緝，潛逃海外22年，刑事局與菲律賓警方合作，本月1日在當地拘捕他，又追出「軍火庫」查獲85把長短槍，今遣送回台，預計下午2點抵達桃園國際機場。
警方調查，陳建寧2001年在嘉義市持玩具槍押人，向家屬勒贖6千萬元，被判刑9年逃亡，嘉義地檢署發布通緝。他的胞弟陳建文也是安平角頭，2021年遭小弟「蝦米」槍殺身亡，出殯時有3千人送行，場面浩大，據悉是天道盟主「鐵霸」受託陳建寧治喪。
刑事局請菲律賓警方協緝，本月1日在馬尼拉地區馬卡蒂市查獲陳建寧，毒品通緝犯吳姓、楊姓男子及陳的未成年姪子一併落網，被搜出5把長短槍；警方追查大批槍枝藏放一處倉庫，20日晚間再查獲85把長短槍。
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