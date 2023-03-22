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影／疑遊民酒後起爭執 汐止火車站前廣場2人被刺濺血

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止火車站前廣場昨晚發生流血意外，二人遭利刃刺傷，涉嫌持刀逞凶的廖姓男子行凶後，騎自行車逃離現場，警方獲報循線查獲到案，起獲一把折疊刀。據了解，凶嫌及許姓和蘇姓兩名傷者平日都是在火車站附近遊盪，疑遊民酒後後生口刀爭執所引發，因三人互控，警詢後今將3人依傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警方昨晚6時許獲報，汐止區信義路汐止火車站前廣場有兩人受傷流血，警方到場時僅發現許姓男子（59歲）及50多歲郭女二人，先行協助腿部受傷的許男就醫，也是腿部受傷的蘇姓男子（48歲）則是自行步行到汐止派出所報案，員警也立即叫救護車送往汐止國泰醫院，二人經急救無生命危險。

受傷的許男和蘇男均表示是遭廖姓男子（56歲）持小刀刺傷，廖男逞凶後騎自行車逃逸，員警於昨晚7時30分在汐止區忠孝東路211巷口查獲騎自行車逃跑的廖男到案。

據了解，廖男和受傷的許男和蘇男三人都是遊民，平日常在汐止火車站前廣場遊盪，昨晚三人原本一起喝酒，酒後疑似發生口角爭執，進而發生肢體衝突，廖男一起氣憤，涉嫌持折疊刀刺傷二人後逃逸。

因三人互控傷害，警詢後今天依傷害罪嫌將三人移送士林地檢署偵辦。

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新北市汐止火車站前廣場昨晚發生流血意外，二人遭利刃刺傷，涉嫌持刀逞凶的廖姓男子行凶後，騎自行車逃離現場，警方獲報循線查獲到案，起獲一把折疊刀。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止火車站前廣場昨晚發生流血意外，二人遭利刃刺傷，涉嫌持刀逞凶的廖姓男子行凶後，騎自行車逃離現場，警方獲報循線查獲到案，起獲一把折疊刀。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止火車站前廣場昨晚發生流血意外，二人遭利刃刺傷，涉嫌持刀逞凶的廖姓男子行凶後，騎自行車逃離現場，警方獲報循線查獲到案，起獲一把折疊刀。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止火車站前廣場昨晚發生流血意外，二人遭利刃刺傷，涉嫌持刀逞凶的廖姓男子行凶後，騎自行車逃離現場，警方獲報循線查獲到案，起獲一把折疊刀。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止火車站前廣場昨晚發生流血意外，二人遭利刃刺傷，涉嫌持刀逞凶的廖姓男子行凶後，騎自行車逃離現場，警方獲報循線查獲到案，起獲一把折疊刀。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止火車站前廣場昨晚發生流血意外，二人遭利刃刺傷，涉嫌持刀逞凶的廖姓男子行凶後，騎自行車逃離現場，警方獲報循線查獲到案，起獲一把折疊刀。記者王長鼎／翻攝

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