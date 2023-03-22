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「勞力士牌」彩虹菸流進宜蘭 警循線逮33藥頭316支菸

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣內近期出現「勞力士牌」彩虹菸，內含K他命、安非他命等多種混合毒品，由於疫情期間毒品原料進口不易，成為幫派與毒販的主要選擇之一。縣警局月初大規模掃蕩，搜到1包彩虹菸，循線追查，在蘇澳查獲316支，近2周逮各類毒品藥頭共33人。

縣警局刑大隊長鄭偉豪指出，彩虹菸幾年前就已出現，近期受疫情影響再次出現，混合K他命、安非他命、搖頭丸、卡西酮、一粒眠、FM2等毒品，藥頭蒐集製毒後剩餘的廢料製成，成本極低，售價混亂，近期1支約100元；這類毒品品質極差，較尋常毒品對人體危害更巨，易造成心臟衰竭、幻覺等副作用，卻標榜名牌，以「毒品中的勞力士」自居。

鄭偉豪表示，縣警局月初配合警政署擴大掃黑，針對縣內竹聯幫仁堂明仁會與旭仁會高強度掃蕩，夜間臨檢查獲1包彩虹菸，循線向上追查，並配合全國第8波安居緝毒專案，從3月6日到20日，抓獲藥頭33人，彩虹菸18包316支，及其他各式毒品。

專案期間，警局先在宜蘭市中山路段查獲明仁會運毒專車，車內乍看無異狀，分隊長經驗老到，識破後座暗門機關，搜出三級毒品愷他命76包，逮捕吳、林2名藥頭；又在蘇澳堵到滿載彩虹菸的運毒車，逮捕王姓藥頭。

警方除緝毒，繼續掃蕩明仁會與旭仁會，攻破明仁會林姓幹部「牛奶」住處，搜出改造手槍1把與子彈2發；迄今送辦違反組織犯罪條例、毒品防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、詐欺、竊盜、妨害自由、洗錢防制、公共危險等罪與各類通緝犯，共32件75人。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

彩虹菸內含K他命、安非他命等多種混合毒品，由於疫情期間毒品原料進口不易，成為幫派與毒販的主要選擇之一。記者陳敬丰／攝影
彩虹菸內含K他命、安非他命等多種混合毒品，由於疫情期間毒品原料進口不易，成為幫派與毒販的主要選擇之一。記者陳敬丰／攝影
彩虹菸標榜名牌，以「毒品中的勞力士」自居。圖／宜蘭縣警局提供
彩虹菸標榜名牌，以「毒品中的勞力士」自居。圖／宜蘭縣警局提供
宜警擴大掃蕩，近2周逮捕33名藥頭，其他各類犯罪共32件75人。圖／宜蘭縣警局提供
宜警擴大掃蕩，近2周逮捕33名藥頭，其他各類犯罪共32件75人。圖／宜蘭縣警局提供
警方攻破明仁會林姓幹部「牛奶」住處，搜出改造手槍1把與子彈2發。圖／宜蘭縣警局提供
警方攻破明仁會林姓幹部「牛奶」住處，搜出改造手槍1把與子彈2發。圖／宜蘭縣警局提供
縣警局刑大隊長鄭偉豪指出，彩虹菸是由藥頭蒐集製毒後剩餘的廢料製成，成本極低，品質極差。記者陳敬丰／攝影
縣警局刑大隊長鄭偉豪指出，彩虹菸是由藥頭蒐集製毒後剩餘的廢料製成，成本極低，品質極差。記者陳敬丰／攝影

毒品 藥頭 明仁會 幫派

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