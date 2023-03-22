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影／橫行桃園宮廟專偷香油錢 警破竊盜集團抓6嫌法辦

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區一間宮廟廟內香油錢遭竊，黃姓男子為首6人竊盜集團橫行桃園地區行竊宮廟香油錢，黃男同夥3人昨天凌晨潛入大溪一間廟宇，趁四下無人先熔燒功德箱無功，再撬開功德箱後方縫隙，偷走香油錢4、5萬元，警方專案小組循線在中壢、大溪逮捕黃男6人，今天上午依竊盜、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，黃姓男子（27歲）為首的竊盜集團6人，過去半年，專挑宮廟香油錢下手，偷遍中壢、平鎮、八德、大溪多家宮廟，黃男同夥2人前天深夜在大溪老街形跡可疑，警方盤查留下資料，不料該夥3嫌至昨天凌晨潛入一間宮廟，直接在功德箱查看，利用工具熔燒功德箱破洞，未料廟方箱內加鎖無法得逞。

3嫌有恃無恐繞至功德箱後方縫隙，再利用工具撬開箱內，將香油錢現金 4、5萬元偷走，警方接獲廟方報案，成立專案小組循線發現盤查2人可疑，通報檢方核發搜索票，分別在中壢、大溪等地逮捕黃姓主嫌6人，查扣作案工具、贓款及少量毒品，警訊後將黃嫌6人依竊盜、毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪區一間宮廟功德箱香油錢遭破壞撬開，警方破獲6人竊盜集團。記者曾增勳／翻攝
大溪區一間宮廟功德箱香油錢遭破壞撬開，警方破獲6人竊盜集團。記者曾增勳／翻攝
大溪區一間宮廟功德箱後方縫隙遭破壞撬開，香油錢被竊，警方破獲6人竊盜集團。記者曾增勳／翻攝
大溪區一間宮廟功德箱後方縫隙遭破壞撬開，香油錢被竊，警方破獲6人竊盜集團。記者曾增勳／翻攝
大溪區一間宮廟功德箱先遭熔解再遭破壞撬開，香油錢被偷，警方破獲6人竊盜集團。記者曾增勳／翻攝
大溪區一間宮廟功德箱先遭熔解再遭破壞撬開，香油錢被偷，警方破獲6人竊盜集團。記者曾增勳／翻攝
大溪區一間宮廟功德箱香油錢遭破壞撬開，警方破獲6人竊盜集團及作案工具。記者曾增勳／翻攝
大溪區一間宮廟功德箱香油錢遭破壞撬開，警方破獲6人竊盜集團及作案工具。記者曾增勳／翻攝
大溪區一間宮廟功德箱後方縫隙遭破壞撬開，香油錢被竊，警方破獲6人竊盜集團。記者曾增勳／翻攝
大溪區一間宮廟功德箱後方縫隙遭破壞撬開，香油錢被竊，警方破獲6人竊盜集團。記者曾增勳／翻攝

桃園 竊盜 毒品

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